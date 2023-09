Sara Uribe pide a sus seguidoras no dudar de ser un “mujerón”

La espectacular Sara Uribe con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su carrera, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero también para contar ciertos detalles de su vida y su cuerpo.

Esta no ha sido la excepción y es que aprovechó el Día de Amor y Amistad para nuevamente enviar un mensaje más que poderoso a su comunidad digital, pero en especial a las mujeres.

Sara Uribe lo hizo por medio de un seriado de imágenes en el que en el pie de publicación va detallando parte del mensaje que ha sido bien recibido por parte de sus seguidoras.

“¡Nunca dudes del mujerón que eres! ♥️👠💄👄 1 . En la primera foto, me miré al espejo, me reconocí y volví a enamorarme de mi esencia. 2. En la segunda foto me sentí y me permití vivir sin ataduras. 3. Y en la tercera, recordé una de mis armas de seducción, me apoderé de ella y prometí que nunca más la volvería a perder. Hoy les deseo un día lleno de amor ♥️ y que lo puedan brindar al mundo con una amistad pura y llena de energía. Gracias equipo ♥️”, se lee al pie de publicación de Sara Uribe.

Más allá del mensaje de Sara Uribe

Reconocer la propia esencia es uno de los pasos fundamentales que apuntan a la valentía y en especial a dar pasos agigantados, pues conocer cada una de las herramientas con las que se cuenta en primordial y salir a buscar aquellas que hacen falta.

Otor punto es que ser una mujer libre y sin ataduras implica vivir una vida en la que no se está limitada o restringida por aspectos sociales, expectativas externas o dependencias emocionales.