Shirly Gómez reveló el verdadero motivo por el que se fue de Colombia

La espectacular Shirly Gómez con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues esta vez se ha unido a la dinámica de preguntas y respuestas en las que ha contestado los motivos por los que se fue de Colombia.

“Me vine de Colombia no porque no quisiera a mi país, yo amo a mi país, vivo agradecida con Bogotá como ciudad que me ha dado muchísimas oportunidades laborales, sino que sentí necesidad en este momento de mi vida, de hacerlo ahora o nunca y quiero hacerlo con mis hijos, quiero verme y probar hasta donde soy capaz de llegar”, indicó Shirly Gómez.

Precisó que tenía un buen trabajo y que no le hacía falta nada en Colombia, ni a ella ni a sus hijos, pero decidió salir de su zona de confort, la cual considera que no ha sido fácil ni para ella ni para sus hijos, pero que lo logró. Sobre la decisión de irse a Dubái y no a Estados Unidos indicó que ha sido una de las preguntas recurrentes que le hacen, por lo que explicó sus motivos.

“Estados Unidos es el sueño de todo el mundo, yo no estaba buscando un sueño americano, yo estaba buscando algo diferente, algo con lo que me sintiera realmente bien y no es el estilo de vida americano lo que yo quería para mis hijos en estos momentos” — Shirly Gómez

Precisó que estuvo antes en Dubái y que tuvo una buena conexión con la ciudad, su gente, y el respeto, aunque resaltó que la mayoría de las personas piensan que es un lugar completamente árabe aclaró que es una región compuesta mayormente por inmigrantes que fueron en búsqueda de oportunidades y que ella está dentro de esa comunidad.