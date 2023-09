“Estoy bien”: Guajira, del ‘Desafío The Box’, apareció y reveló el motivo de su ausencia en redes sociales

Guajira Desafío The Box Instagram: @kellyrios27

Guajira, del ‘Desafío The Box’, a pesar de no ganar, fue una de las participantes que salió con mayor actividad en sus redes sociales y, por supuesto, eventos e ingresos a su cuenta bancaria gracias al reconocimiento que obtuvo. Sin embargo, algunos se preocuparon porque últimamente no estaba tan activa en redes sociales como suele estarlo.

El día a día de Guajira se podría definir con ejercicio, pues lo primero que hace al iniciar su día es entrenar. Además de eso, parece que ‘Guajira’ está pasando por su mejor momento de la vida, teniendo en cuenta que su empresa de entrenamiento personalizado le ha traído éxito y dinero.

Ahora, muchos seguidores llegaron a asustarse por la ausencia en redes sociales, así que ella decidió aclarar qué era lo que realmente estaba pasando:

“Paso por acá a saludarlos y a decirles que estoy bien, me han preguntado que por qué estoy ausente y como se han dado cuenta, estoy de vacaciones, duermo, salgo, entreno, como, estoy fluyendo, muy tranquila, trabajando, porque no dejo de trabajar. En este momento estoy en tren, vamos a otra ciudad y luego les contaré que vamos a hacer”, afirmó la excompetidora.

‘Guajira’ compartió varias fotos y videos bailando desde Nueva York y en redes sociales no ha parado de recibir elogios, incluso hasta comparaciones, pues mientras Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’, está en conciertos, ella estaría disfrutando de las vacaciones en su vida en Estados Unidos:

“Mientras unos andan en concierto de Romeo, la dueña del reality, anda en Estados Unidos y la queso”, afirmó una usuaria, mientras otros, emocionados, le pedían que se reuniera con sus fanáticos en Nueva York.