Con flores y buena compañía: Laura Barjum celebró San Valentín con romántica cena luego de terminar con Diego Saenz

Laura Barjum y Diego Saenz fueron una de las parejas más famosas de las redes sociales por dos años. Muchos tuvieron la oportunidad de ver cómo, desde el inicio, hubo mucha química, incluso cuando decían ser solo amigos. Lo cierto es que por motivos personales la pareja decidió terminar su romance y continuar su vida como amigos nada más.

La noticia de la ruptura llegó luego de que Diego Saenz apareció en una entrevista luego de salir de MasterChef Celebrity Colombia, en donde reveló sus momentos más difíciles de la competencia y lo mucho que le cambió la vida estar dentro de la competencia. Obviamente, uno de los temas para hablar fue su relación con Laura Barjum, ya que venían sonando rumores de una ruptura entre ellos, que en ese momento, Diego, por fin, confirmó.

Ahora que Laura rompió el silencio y aseguró que estaba bien a pesar de la situación, mostró cómo celebró amor y amistad con personas indispensables para su vida.

A través de sus historias, Laura Barjum compartió su celebración al lado de sus amigas más cercanas, pues preparó la cena, puso velas, pétalos y cada una llevó algo para compartir, incluso una de ellas se fue vestida de rojo como muestra de amor:

“Mis amigas. Aquí faltan algunas… unas que no están cerquita, otras que has visto por ahí en mis días… pero son un tesoro que tengo”, afirmó Barjum.

Ahora que Laura y Diego Saenz están solteros, no cabe duda que a cada uno pueden llegarle muchos mensajes diarios, sobre todo por su belleza física, pero por lo que confirmó Saenz en la entrevista, no está disponible en este momento y si, por el contrario, estaría enfocándose en su carrera profesional, al igual que Laura, quien se le ha visto trabajando constantemente en varios proyectos.