El ‘Bachatombo’ reveló cómo se las ingenió para cumplir su sueño de cantar junto a Romeo Santos

El pasado sábado 16 de septiembre los a sistentes al concierto de Romeo Santos en el Atanasio Girardot, fueron testigos de un suceso inesperado, la presencia de un uniformado de la policía en tarima , quien cumplió el sueño de cantar a duo junto a su artista favorito. El hecho no pasó de ‘agache’ en las redes sociales y varios videos se viralizaron en plataformas como TikTok; recientemente el miembro de esta institución reveló detalles del cómo llegó hasta el escenario.

Wilmer Quinto, es el nombre del patrullero que se ha convertido en tendencia en internet, por cantar de manera similar a Anthony Santos. Mismo que concedió una entrevista al informativo ‘NTM’ de Telemedellín, en donde describió a detalle la manera en que logró complacer a más de 30.000 fanáticos con su interpretación.

“En ese momento nos encontrábamos realizando los filtros de seguridad en la zona V.I.P. del concierto, y muchas personas que estaban a mi alrededor me impulsaron a subir a la tarima. Romeo me miró y me señaló para subir a cantar y al escuchar la histeria de la gente tomé la iniciativa. Cuando terminamos de cantar ‘Ella y yo’, decidí decirle a Romeo que para mí era un orgullo interpretar otra de sus canciones y cantamos otras tres”, afirmó el ahora conocido como ‘bachatombo’, quien aprovechó la intervención para mostrar lo orgulloso que se sinte por portar el uniforme de la Policía Nacional:

“Tengo todas mis redes superestalladas, no he tenido la satisfacción de responderle a todos, poco a poco voy respondiéndoles. Hay muy buenos comentarios hacia la policía y me siento muy orgulloso de representar a mi institución por medio de la música”, añadió el hombre que se presentó con su imitación en la séptima temporada de ‘Yo Me Llamo’.

