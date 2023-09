Abuelitos se vuelven virales al bailar un tema de Sebastián Yatra y así reaccionó el cantante

Sebastián Yatra dejó ver que su música no tiene un público fijo tras hacerse viral en las redes sociales un video en donde varios adultos mayores bailan al ritmo del más reciente tema del colombiano. Y esto no pasó desapercibido, ya que el cantante pudo ver el clip y reaccionar de manera sorpresiva ante esto.

El intérprete de ‘Tacones rojos’ ha estado gozando de una buena racha a propósito de sus últimos temas, conquistando las carteleras musicales con su tema ‘Vagabundo’, además de empezar a posicionarse con su más reciente hit, ‘Energía bacana’, en donde también figura como modelo, Georgina Rodríguez.

Y es precisamente esta canción la que ha hecho que varios adultos mayores se volvieran virales en las redes sociales, específicamente en TikTok, tras protagonizar un video en donde varios de ellos aparecen bailando enérgicamente el tema en cuestión.

En el clip aparecen varios residentes del Centro de día La Ontania moviéndose al ritmo del tema, abrazándose y mostrando varios detalles alusivos a la canción, ganándose todo tipo de comentarios de los usuarios de TikTok.

Y así como ha llegado a más de 6.000 personas en esta plataforma digital, también llegó a las manos de Sebastián Yatra quien no dudó en reaccionar a propósito del enternecedor clip, indicando que, si tuviera que hacer una versión remix tema, haría todo lo posible porque ellos fueron los protagonistas.

“Yo lo único que quiero hacer en este momento es juntarme con esas señoras y esos señores y que entre todos le hagamos: ‘tú tienes una energía que está bacana’”, dijo el joven mientras cantaba una frase de su canción.

Sebastián Yatra habló de su experiencia con Georgina Rodríguez

El cantante aprovechó una serie de historias para hablar de varios detalles de su nueva canción, destacando no solo el lindo gesto y la buena energía de los abuelitos, sino también sobre su interacción con la modelo del clip, contando un poco más sobre por qué eligió a la pareja de Cristiano Ronaldo.

“Gio me cae super bien, me parece una crack, me parece una chica echada para adelante, además tiene una relación de amor super especial con su marido, con Cristiano, con sus hijos, con su familia. Entonces ella representa mucho lo que es ‘energía bacana’”, contó Sebastián Yatra en una de sus historias.

También aprovechó para contar lo agradecido que está con ella por ayudarlo a cumplir uno de sus sueños: “hacer el video con ella era un sueño. Gracias a Dios aceptó la invitación y esa idea loca que tuvimos”.