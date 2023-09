¿Tercera fecha?: Morat rompió records en menos de 24 años con dos estadios llenos

Pensar en que un artista llenara más de dos fechas en el mismo sitió podría sonar como una locura, pero Morat, desde que apareció en la escena, ha roto todos los esquemas de una banda que en años no se veía en Colombia, por lo menos no con ese nivel. Ahora, Morat que rompió con su presentación en el Estéreo Picnic, vuelve a dar de qué hablar porque logró llenar no uno, sino dos estadios.

Lea también: ¿Siempre quiso un iPhone?, conozca las promociones en Colombia luego de la llegada del iPhone 15

La ciudad de Bogotá ha estado atenta y siguiendo cada nueva pista que la banda revelaba en su estrategia de marketing previa al evento. La estrategia de Morat, que incluyó la “Morat Señal” en las calles de Bogotá, el emotivo lema “Volvemos”, y el icónico logo de Morat en los petos de los equipos Santa Fe y Millonarios durante el clásico, ha generado una gran expectación y entusiasmo entre los fans y la comunidad en general.

Se conoció la noticia de que Morat llegaría al Nemesio Camacho como lo ha logrado hacer bandas como Coldplay, por ende, se ha convertido en un lugar emblemático para la música y en menos de 24 horas no solo logró vender una, sino la segunda fecha.

Lea también: “Somos amigos”:Diego Saenz, de MasterChef, terminó con Laura Barjum y reveló sí volvería con ella

“Estamos abrumados por el apoyo y la respuesta de nuestros fans”, declaró Simón Vargas, uno de los miembros de Morat, que incluye a Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas, y Martín Vargas. “El poder compartir nuestra música y nuestro amor por Bogotá de esta manera es verdaderamente emocionante para nosotros”, afirmó Vargas.

Por lo que se lee en las redes sociales, dos fechas no son suficientes, por eso le están pidiendo a la banda que se abra una tercera, pues revelan que sean las que sean, solo Morat sería capaz de llenarlas.