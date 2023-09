Juliana y Pipe Bueno se unen en nuevo éxito musical inspirado en el desamor

Durante los últimos años, los colombianos amantes de la música han sido testigos del crecimiento indudable de la actriz y ahora cantante Juliana, quien no solo ha hecho parte de las galas y festivales musicales de moda, sino que ha sumado a su talento una gran fanaticada. Ahora explorando nuevos géneros musicales la joven artista se une a Pipe Bueno para cantarle al desarmor.

“Si Dios Perdona” es una alianza musical que ha estado en proceso durante años y finalmente se materializa en una cumbia regional que promete emocionar a los amantes de la música en América Latina. La profunda amistad entre Pipe Bueno y Juliana se ha forjado a lo largo de los años mientras trabajaban juntos en proyectos televisivos notables como “Siempre Fui Yo” de Disney y “Te La Dedico” de RCN.

Juliana, conocida por su estilo característico, se aventura por primera vez en el género popular sin perder su identidad musical, mientras que Pipe Bueno explora un sonido más pop sin dejar atrás su esencia.

¿De qué se trata “Si Dios Perdona, ¿por qué tu no?

Esta canción de despecho cuenta con una letra llena de sentimientos en las que se pide perdón por no ser perfecto en una relación y por sufrir dentro del vínculo activo con la pareja. Entre la letra se pueden escuchar versos como: “Entiendo que te quieras ir porque no soy perfecto, pero en mi defensa te diré que nadie lo es en los primeros intentos. Si alguna vez me amaste un poquito dile a tu corazón que no sea malito Y me dé su perdón”.