“Decidimos hacer un cambio”: Andrea Serna reveló la transformación que atraviesa tanto ella como su familia

Andrea Serna es una de las figuras más representativas en la esfera del entretenimiento, teniendo en cuenta que ha hecho parte de varias exitosas producciones en las que se destacan: ‘El Desafío The Box’, ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘El Factor x’, entre otras. Sin embargo, luego de terminar una nueva temporada del famoso reality dejó ver la serie de cambios que se vienen para su vida y por ende, para la de su familia.

La manizañela luego de la gran final del Desafío, por supuesto, se tomó unas merecidas vacaciones con sus padres, hermanos, pareja e hija, aprovechando de principio a fin cada uno de los sitios que visitaron por Europa. Luego de su regreso, la presentadora dejó ver que no pierde el tiempo, buscando adelantar diversos proyectos que hasta hace algunas semanas eran desconocidos para sus seguidores.

Le puede gustar: “Se los exijo”: Mary Méndez se ‘emberracó’ por lo que le hizo una marca de pastillas para adelgazar

Uno de ellos, se trata de la construcción de su nueva casa a las afueras de Bogotá y la cual adelante en compañía de su familia. Si bien, se pensó que simplemente se trataba de una vivienda vacacional, recientemente la presentadora reveló que sus planes resultan siendo todo lo contrario. Serna desde hace varios días ha buscado estar mucho más activa a través de sus redes sociales, motivo por el que se animó a realizar una dinámica de preguntas para así revelar varios inéditos detalles de su vida.

Por supuesto, la millonaria construcción no pasó de largo y resultó siendo una de las preguntas más destacadas a lo largo de esta dinámica. La duda en concreto resultó ser: “Andre a dónde te vas a vivir, por qué?”. Ante el hecho, la presentadora reiteró que esta no fue una decisión de la noche a la mañana, pues fue un proyecto que se dio desde hace varios años: “Decidimos hacer un cambio, ahora vivo a las afuera de Bogotá”.

También puede leer: “Le pido a Dios más y más fuerza”: Daniela Álvarez reveló cómo avanza su proceso de salud con sentido mensaje

Seguidamente, la presentadora indicó que en días pasados cuando se refería a la construcción que estaba llevando a cabo era por una razón: “Si bien, ya estamos por aquí, aún no vivo en mi destino final”, agregó la famosa presentadora. Aunque decidió no revelar mayores detalles al respecto, dejó claro que pronto estará revelando detalles al respecto, resaltando que esto no solo se trata de su esposo e hijo sino de su familia en general.

Si bien, la presentadora no afirmó nada algunos de sus seguidores especulan que más allá de vivir allí, la familia de Serna buscaría llevar a cabo un negocio o la realización de diversas actividades en este terreno.

Andrea Serna Captura de pantalla Instagram Andrea Serna