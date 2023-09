“La impuntual”, compañeras de Melina Ramírez ‘le sacaron los trapitos al sol’ en ‘Yo me llamo’

Melina Ramírez en 'Yo me llamo' Melina Ramírez en 'Yo me llamo'. Instagram @melinaramirez90

Melina Ramírez es una modelo y presentadora de televisión nacida en Cali, quien sostuvo una mediática relación sentimental con Mateo Carvajal, el padre de su hijo Salvador. Actualmente se encuentra comprometida con el actor y cantante Juan Manuel Mendoza, el hombre que la hizo volver a creer en el amor y la apoyó para afrontar difíciles momentos para llenarla de coraje e impulsarla a crear su propia empresa, mientras continúa al frente de la presentación del reality de talento de Caracol Televisión, ‘Yo me llamo’.

Con el “tag del equipo de trabajo”, actividad que consiste en que junto a un grupo de colaboradores, se responde con sinceridad una serie de preguntas rápidas de forma entretenida, la presentadora develó a sus seguidores algunas curiosidades sobre su forma de ser dentro y fuera de su ambiente laboral.

Dentro de las características que resaltaron sus compañeras de trabajo estuvo el hecho de que Melina precisamente no es la persona más puntual, ni la que atienden a los llamados a tiempo. Incluso fue la misma modelo quien aclaró el tema diciendo, “definitivamente yo no soy la más puntual”.

Otro dato que llamó la atención, es que a pesar del escultural cuerpo que goza Melina, la presentadora no se cohibe a la hora de comer, puesto que sus amigas dejaron muy en claro que de las tres, ella es la que más come, incluso ella misma se auto señaló. Cuando preguntaron quién hacía más ejercicio, la sinceridad de la mamá de Salvador Carvajal salió al aire de nuevo, por lo que dijo, “en teoría debería ser yo, pero en ‘Yo me llamo’, somos las dos”, mientras señalaba a su asistente de vestuario.

Otro de sus datos curiosos es que es la persona que más veces visita el baño, para ir a orinar, claro está, pero al parecer por la cantidad de hidratación diaria, tiene una necesidad básica que hacer con más frecuencia que los demás.

Su vestuarista aceptó que tanto ella como Melina son las que mejor se visten y que a la presentadora tienen que repetirle las cosas varias veces, aparte de andar pegada al celular la mayor parte del tiempo.

Finalmente, como si no fuera suficiente con el hecho de llegar tarde a los llamados para grabación, las compañeras de Melina dejaron saber que ella es quien siempre quiere salir más temprano, a lo que en su defensa, aclaró que todo tenía una explicación y es por ver y pasar tiempo con su pequeño hijo.

