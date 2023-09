Greeicy Rendón dejó ‘chorreando la baja’ a sus seguidores con sensual foto en bañador

Greeicy Rendón es una de las cantantes y actrices más queridas de la esfera del entretenimiento, además es una de las más bellas y elogiadas por sus seguidores. La artista se ha sabido ganar el cariño y la admiración de sus fanáticos gracias a su indudable talento como cantante y su carismática forma de ser, entre las cualidades que destacan de la caleña están su sentido del humor y por su puesto su sensualidad a la hora de bailar.

Recientemente, la cantante se fue de vacaciones con su familia conformada por su pareja sentimental, el también cantante Mike Bahía, y su hijo Kai. Entre las varias fotos que la artista compartió en sus redes sociales se podría apreciar que disfrutaba de unos días de relajación en la playa.

Como era de esperarse en medio de un ambiente de playa brisa y mar, las personas suelen usar ropa ligera y por supuesto que Greeicy no dudó en aprovechar para exhibir su trabajado cuerpo, que se ha ganado los halagos de miles de fanáticos que consideran a la caleña como una de las mujeres más bellas del país.

Greeicy por su parte, demostró que los comentarios no se equivocan, pues compartió una foto que encendió las redes sociales por el escultural cuerpazo que luce la cantante.

“Cuidemos el planeta tierra para que esta diosa siempre tenga un lugar seguro para vivir”, “Cuerpazo!! Dinos tu rutina semanal y que comes please!!”, “Gracias a la vida que me permitió vivir en el tiempo de @greeicy”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.

Mike Bahñia y Greeicy confiesan que han sido infieles

Sin lugar a dudas, Mike y Greeicy conforman una de las parejas más estables de la farándula y muchos siempre los han considerado como la pareja ideal. Sin embargo, la vida amorosa de ambos artistas ha estado opacada por una que otra crisis de la cuales han sabido librarse y compartir una vida de pareja bastante ejemplar.

No obstante, cabe recordar que los dos cantantes afirmaron, en medio de una entrevista, que han sido infieles. Su declaración surgió luego de que en un programa mexicano les cuestionara por su lealtad y por si alguna vez habían engañado a alguien. La caleña no tuvo problemas al decir que “Sí, yo he puesto, claro, eso hace parte de la experiencia de la vida”.

Mientras, por parte de Mike, el artista también afirmó que “Eso fue en el pasado. Entre nosotros dos no”.