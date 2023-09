“Yo te rajo tu madre”: tremenda agresión de vendedor ambulante a Luisito Comunica

Luisito Comunica es uno de los influenciadores más famosos de toda Latinoamerica, el creador de contenido ha catapultado a la cima del éxito gracias a su trabajo en las redes sociales en las que comparte sus viajes y sus experiencias a través del mundo y las diferentes culturas. Sus videos sobre los distintos destinos turísticos que visita son de gran interés para sus seguidores, pues muchos interactúan con sus publicaciones.

Pero el influenciador no solo comparte con sus seguidores sus viajes y, sino que también comparte su vida cotidiana, recientemente el mexicano utilizó estas plataformas digitales para hacer una denuncia pública sobre un hecho que se le presentó con un vendedor ambulante. El creador de contenido compartió varias historias en su perfil de Instagram en las que contó que mientras sacó a pasear a su perro, un hombre se le acerca a ofrecerle paletas y ante la negativa del influencer por comprarle el producto, el sujeto lo agrede.

El mexicano contó que el vendedor ambulante intentó intimidarlo haciéndole creer que llevaba un arma cortopunzante en su bolsillo, por lo que en su defensa el creador de contenido sacó su celular para comenzar a grabar las amenazas. El hecho de que Luisito lo estuviera grabando desató aún más la ira del agresor.

Luisito compartió varias historias en las que describió lo ocurrido como algo “muy loco y raro” y explicó que el incidente se desató por no comprarle sus productos: “todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta”, aseguró el famoso. Además, contó que todavía estaba algo resentido por el golpe que recibió “me acaban de meter un golpe por acá, todavía me duele un poquito”.

Pero adicionalmente a la agresión física, el creador de contenido también fue agredido verbalmente y en sus historias expresó las varias ofensas que recibió por parte del trabajador informal “Y me decía, yo sé quién eres, y que seas famoso, me vale, yo te rajo tu madre”. Ante las amenazas el creador de contenido quiso defenderse mediante sus redes y grabar lo sucedido “yo dije, si comienzo a grabar el wey no va a hacer nada”, aseguró; sin embargo, esto llevó a que el vendedor ambulante se tornara aún más agresivo.