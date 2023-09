¿Bebé en camino?: Aída Victoria Merlano reveló que ya le tiene nombre a su hija

Aída Victoria Merlano, creadora de contenido que se hizo famosa luego de una polémica con su madre, cuando estuvo envuelta en problemas legales. Aída siempre tuvo todos los lujos que quiso cuando era pequeña, pero cuando las cosas políticas se pudieron difíciles, también estuvo en la cárcel. Sin embargo, su camino ahora mismo es otro.

Renació de las cenizas y empezó a crear contenido en redes sociales, lo que la convirtió en una de las más grandes a nivel nacional, logrando sumar millones y millones de seguidores en redes sociales. Por eso mismo, estuvo en el espacio de Eva Rey, en donde habló de política y hasta de su futuro como madre.

A través de las redes sociales, Aída Victoria Merlano reveló que ya le tiene nombre a su futura hija:

“Me muero por tener una hija, sueño con ella, me la sueño como yo, así toda blanquita, pelito color Coca Cola. No es que me la sueñe todos los días, pero sí, en el último mes me he soñado con una niña y es re loco porque me levanto como llorando de la felicidad. La llamaría Victoria, tengo la ilusión de tenerla en un parto natural, como en agua, creo que sería un momento super lindo. Quiero tenerlo natural porque yo quiero sufrirme a mi hija”, afirmó la creadora de contenido.

Por ahora, no es un plan a futuro cercano, pero por su deseo de que llegue ya, puede que no pasen muchos años para que la llegada de Victoria sea una realidad, sobre todo porque Aída es considerada una mujer muy decidida cuando quiere algo en su vida.