Gabriela Tafur expuso a Andrea Serna y reveló secretos de lo que hacían cuando dormían juntas

Gabriela Tafur y Andrea Serna tuvieron mucho tiempo para compartir, pues las dos presentadoras son la imagen oficial del ‘Desafío The Box’, uno de los realitys más vistos en las noches colombianas, transmitido por Caracol Televisión. Lo cierto es que tuvieron tiempo fuera de cámaras y Tafur reveló qué tanto hacían en esas noches.

Según lo que reveló Andrea Serna, las grabaciones del ‘Desafío The Box’ se demoran, más o menos, dos meses y medio, por lo que tiene que enfocarse y alejarse de su familia, que es lo que más le cuesta, para poder grabar todos los días. Por obvias razones, las dos presentadoras tuvieron mucho tiempo para estar juntas, más allá de las grabaciones en su trabajo.

A través de las redes sociales, Gabriela Tafur aprovechó para revelar detalles de sus noches juntas:

“Yo no sé si ustedes saben que Andrea y yo vivimos juntas cuando estuvimos en el ‘Desafío The Box’, porque si no saben, ellos graban primero, luego yo entro a las casas, entonces nos cruzamos, los horarios de grabación son diferentes. Pero en las noches, llegábamos a cruzar información, había veces que yo no veía las pruebas, entonces ella me contaba lo que había pasado en las pruebas y yo le contaba lo que estaba pasando en las casas. Esos momentos de la noche cuando coincidíamos y cenábamos, eran mis momentos favoritos con ella, nos reíamos mucho”, afirmó la exreina y presentadora.

Lo cierto es que por lo que publicaron en redes sociales, existe un gran cariño entre ellas y disfrutan mucho cuando están internadas grabando dicho programa.