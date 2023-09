Greeicy se despachó contra quienes se burlan de su manera de hablar inglés

Greeicy le dejó claro a sus seguidores que las bromas sobre su destreza con el idioma inglés están empezando a ser molestas para ella, no solo indicando que ya quieren que acaben los “chistes” al respecto, sino que también quiere enfocarse en esta área y mejorarla para poder expresarse mejor en el extranjero.

La cantante ha dejado ver que sus compromisos laborales a veces la llevan a viajar a varias zonas del mundo en donde el español no es el idioma principal, dejando ver que tiene que defenderse un poco a la hora de expresarse y hacerse entender.

Si bien la joven ha dejado ver que entiende un poco y hasta logra formar algunas oraciones para comunicarse en inglés, sí ha quedado claro que de momento no es su fuerte y le falta un poco para poderlo dominar por completo.

Es por eso que a través de algunas historias de Instagram aprovechó para comentar que una de sus metas a futuro es dominar este idioma, no solo por las facilidades que esto le brindaría en su carrera como cantante, sino también para que los chistes sobre su mala pronunciación cesen.

“Esto sí tiene que cambiar. No puede ser que pase el tiempo y yo siga con el mismo chiste de hablar en inglés chistoso. O sea, muy ‘cool’, muy chistosita para ustedes yo, pero no es que esté siendo chistosa, es que yo es lo que puedo con el inglés. Pero ya, el chiste ya es viejo, como que ‘I need a next level’ (necesito el siguiente nivel)” dijo Greeicy en una historia.

Esto dejaría en claro que la intérprete de ‘Lejos contigo’ ya habría recibido una gran cantidad de comentarios y burlas en relación a la manera en que pronuncia y desenvuelve con este idioma, al punto de tener que “desahogarse” al respecto.

Greeicy invitó a sus seguidores a superar esta y otras etapas

No contenta con la manera en que terminó despachando a sus detractores con la historia anterior, la artista colombiana continuó hablando al respecto, pero esta vez completamente en inglés, dejando ver que, a pesar de no ser su fuerte, igual se hace entender.

“No puedo seguir en este nivel, en el mismo nivel siempre. Ustedes y yo necesitamos ir al siguiente nivel, en todo es sus vidas. No solo en sus almas, en sus vidas, en sus trabajos, en sus sueños. Necesitan, siempre, ir al siguiente nivel”, dijo Greeicy hablando en inglés.

Antes de despedirse, aclaró que esta sesión le cayó muy bien para descargar varios temas sobre los cuales quería desahogarse, indicando también que han pasado algunas cosas recientes en su vida que la han dejado “anonadada, sorprendida, desilusionada”.