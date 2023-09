Cumplió su sueño: Greeciy sacó ‘los pasos prohibidos’ al bailar con este famoso cantante

Greeicy no pudo contener su emoción al mostrar en sus historias de Instagram lo bien que la pasó el pasado fin de semana a bordo de un yate junto a Mike Bahía y otros invitados de lujo, entre ellos un famoso cantante a quien la cantante admira profundamente. Y no solo pudo conocerlo, sino que también la puso a bailar.

La intérprete suele ocupar sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores varios aspectos de su vida, desde su faceta como cantante con adelantos de sus nuevos temas y presentaciones, hasta su etapa de mamá, dejando ver las ocurrencias de su hijo, Kai, y lo consentido que está.

Puede leer: “Hay cosas que no tienen valor”: Greeicy desmintió rumores de separación y reveló cuál es su secreto para ser feliz

Pero también muestra otro tipo de detalles más orientados a su día a día, como algunas labores domésticas o aspectos más orientados a momentos de relax, como un par de recientes publicaciones en donde dejó ver que estuvo pasándola en grande a bordo de un yate junto a su pareja y una gran cantidad de personalidades del mundo del espectáculo.

Entre ellos no solo estaba Mike Bahía, sino también Nadia Ferreira y su esposo, el famoso cantante Marc Anthony, uno de los artistas favoritos de Greeicy.

En sus historias se puede ver cómo ellos y otros conocidos pasaron una tarde bajo el sol, disfrutando del mar, y por supuesto, de mucha música.

Pero no solo eso, sino que la colombiana finalmente cumplió su sueño no solo de conocer al intérprete de ‘Tu amor me hace bien’, sino que también pudo bailar salsa con él, dejando ver sus pasos a bordo del navío.

Lea también: “Me sentí feliz de estar ahí, lloré muchísimo”: Greeicy Rendón y Mike Bahía se enfrentaron al matrimonio

Greeicy se llevó críticas por su manera de bailar

SI bien la joven se mostró sumamente feliz por haber compartido junto a Marc Anthony, algunos usuarios de Instagram no dudaron en dejarle varios comentarios negativos en relación a este encuentro y su curiosa forma de bailar, indicando que no estaba muy bien coordinada con el ritmo de la música.

“Ella baila, pero no salsa”, “Lástima que así no se baile la salsa”, “Esa vieja baila muy feo, va la madre, nos está boletiando a los caleños” y “Ella no baila como caleño, más parece a la Olivia de Popeye” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.

Sin embargo, tanto Greeicy como Marc Anthony también se llevaron algunos mensajes positivos en relación al video, con muchos de ellos expresando la alegría que emanaban ambos, además de dejar claro lo contentos que se sentían por el sueño cumplido de la colombiana.