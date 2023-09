Daniela Tapia consiguió lo que tanto quería en ‘MasterChef Colombia’

En el capítulo 96 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se vivieron muchas emociones, pues mientras algunos luchan por quedarse una semana más en la competencia, hay quienes esperan un poco de reconocimiento a su esfuerzo.

Así es el caso de la actriz Daniela Tapia, quien en muchas oportunidades se ha sentido más que frustrada, pues tal y como lo ha asegurando delante de los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, así como en los testimonios individuales ha estudiado cada día.

Al inicio del reto la presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Claudia Bahamón, les cuestionó a los participantes sobre cuál sería un momento que guardarían en la caja que tenían frente a ellos. a lo que la actriz Daniela Tapia confesó que se ha sentido frustrada.

“Realmente yo he convivido estos meses de MasterChef con la frustración al lado mío, casi todos los días, uno siente mucha ansiedad, te entra desespero, entran muchas cosas porque no quieres irte. Creo que los momentos que me he sentido muy plena y muy feliz y de mucha satisfacción es cuando a los chefs les gusta lo que hago”, dijo Daniela Tapia

Pero el reto pasó y al final algunos platos fueron seleccionados para pasar al atril en el que los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch tomarían una decisión. Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido como ‘El Negrito’ en las redes sociales y la actriz Daniela Tapia eran los favoritos.

La cubana se alzó con el galardón que le permite tener una serie de diversas ventajas en lo que serán los siguientes retos con las que seguramente podrá escoger si cocina o no, así como también poder organizar las parejas a su conveniencia, pero lo más importante es que es su primer logro en una competencia individual y su segundo “cachete” a lo largo de ‘MasterChef Celebrity Colombia‘.

“Es la primera vez que gano sola, nunca había ganado sola. Yo ayudaría a Martha por el esfuerzo que ella ha hecho, tenga el carácter que tenga se ha entregado en cuerpo y alma a esta competencia” — Daniela Tapia

