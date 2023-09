Tenía menos cintura: así se veía Zulma Rey de ‘MasterChef Celebrity’ en ‘Pedro el escamoso’ a sus 13 años

Zulma Rey es una actriz bogotana que con su forma de ser ha conquistado a los seguidores del reality de cocina del canal RCN ‘MasterChef Celebrity’, puesto que noche a noche entre su ternura y picardías ha hecho reír a más de uno e incluso ha desatado enfrentamientos con algunos de los participantes que al igual que ella buscan llegar a la gran final. La modelo también se roba las miradas por su escultural figura, esa que ha cambiado con el paso de los años desde su aparición en ‘Pedro el escamoso’.

La actriz es recordada por sus personajes en ‘Sin Senos no hay paraíso’, ‘A mano limpia’, ‘Lala’s spa’, ‘Confinados’, entre otras producciones de la pantalla chica. Lo que muchos de sus seguidores no sabían es que Zulma comenzó a actuar a la edad de 13 años, con un particular papel en la recordada novela ‘Pedro el escamoso’ con su interpretación de Verónica, una de las compañeras de Pedro Coral, la causante de la primera ruptura de corazón del protagonista.

Lea también: Así se veía Danna García de ‘Pasión de Gavilanes’ en sus inicios en la actuación

Así se veía Zulma Rey en ‘Pedro el escamoso’

La modelo tuvo una aparición muy corta en la novela en una escena particular, donde ‘Pedrinchi’ en la época del colegio le regalaba una carta de amor y ella, con su personaje lo rechaza por “bruto”.

Fue la misma Zulma Rey quien reveló cómo se veía a sus 13 años, dejando ver que su belleza es natural y que a pesar del paso de los años su cambio en el rostro es mínimo, pero lo que sus fans no dejaron de lado fue la diferencia en su aspecto físico, puesto que a pesar de siempre mantener una figura delgada y envidiable, en sus primeras producciones de televisión no contaba con la cintura que presume actualmente en la cocina de ‘MasterChef Celebrity’.

En la escena de Zulma, su parlamento fue pequeño, pero aún así dejó ver el talento con el que cuenta, ese que la ha llevado a mostrar lo multifacética que puede llegar a ser con su calidad actoral.

Lea también: “Están normalizando el acoso”: Juanita Gómez arremetió contra Canal Uno por polémica en ‘Lo Sé Todo’

“Sobre esto: ‘Eres la más bonita del salón y por eso te metiste en mi ‘corasón’. Te amo. ‘I lobe you’. Oiga, usted es como bruto ¿no? Corazón, es con zeta y I love you, se escribe con v pequeña”, se escucha en el fragmento de la novela.