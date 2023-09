“Casi queda calva”: critican a Andrea Serna por el cambio de look que se hizo

Andrea Serna es una de las presentadoras más antiguas y con mayor fama en Colombia, catalogada como la mejor del país, al lado de su colega Claudia Bahamón, reconocida por ser la cara de MasterChef Celebrity Colombia. Lo cierto es que Serna se ha ganado el cariño de muchos espectadores por su talento y por su personalidad, además de su belleza. Lo cierto es que ahora sorprendió con su último cambio de look y generó comentarios encontrados.

Lea también:Esperanza Gómez tiró al agua a uno de sus ‘amorcitos’ al que decidió dejar en el altar a pesar de estar bien dotado

Es normal que presentadoras y figuras públicas como ella cambien constantemente de look y luego de haber terminado la temporada 2023 del ‘Desafío The Box’, parece que Andrea quiso probar cosas nuevas respecto a su look, por eso sorprendió a sus seguidores compartiendo una foto de su cabello y el resultado de la visita al peluquero.

A través de sus historias, la también presentadora de ‘La Voz’, mostró su cabello corto hasta los hombros:

“Salí de esta casa peli larga y regreso horas más tarde, peli cortica”, afirmó la presentadora.

Lea también: Esperanza Gómez tiró al agua a uno de sus ‘amorcitos’ al que decidió dejar en el altar a pesar de estar bien dotado

En redes sociales no duraron en reaccionar al cambio, que igualmente se le veía bastante bien, pero que el cambio no era tan drástico como algunos esperaron:

“Como sea es divina”, “se lo cortó tanto que casi ni siquiera la reconocimos. Me imagino el largo de las extensiones que sacaron de su cabello”, “otro poquito y queda calva”, “no le veo mucho la diferencia”, “la verdad no se ve más que cepillado, sí es necesario un cambio extremo, lleva muchos años con el mismo”, afirmaron algunos en redes sociales.

Lo cierto es que Andrea está feliz con su corte de cabello, pues no hace más que presumirlo.