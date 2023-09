Alina Lozano molesta con seguidora que la mandó a quitarse la “oscuridad” de su zona íntima: “coja oficio”

La actriz Alina Lozano de 54 años y su novio, Jim Velásquez de 23 años, compartieron unas mágicas vacaciones en Cartagena. Una ciudad que fue testigo de su amor y de su unión. Pues ambos decidieron contraer matrimonio, luego de especulaciones y vaivenes sobre si su polémica relación iba a continuar.

Y es que contra todo pronóstico el creador de contenido “convenció” a Alina para irse con él y su mamá. Ya estando en la ciudad amurallada y en un bello risco, Jim no dudó en pedirle matrimonio a su pareja, quién aceptó y de hecho hizo lo mismo, pero destacó que no tenía el anillo porque se trataba de una ceremonia simbólica. Sellando así el momento con un beso. “Mientras la vida nos une y el amor nos encuentre siempre”.

Alina Lozano ‘le cantó la tabla’ a seguidora que la mandó a “quitarse la oscuridad” en su zona íntima

Precisamente en medio de este viaje, Alina Lozano compartió en su cuenta de Instagram fotos disfrutando de la playa y luciendo su traje de baño.

Pero a una de sus seguidoras le molestó que su entrepierna se viera “oscura”. Razón por la que la actriz claramente se mostró muy enojada y le respondió recordándole que los cuerpos ajenos no se deben opinar. “Me sorprenden los ataques entre mujeres. Hubo una señora que me escribió: ‘quítese la oscuridad de la entrepierna, señora’. Y yo dije, ¿a qué se refiere? ¿A qué no esté depilado? No, la oscuridad natural de la piel. Porque ahora hay que blanquearse ahí para darle gusto”.

Y siguió reiterando que está bajo su decisión que debe o no ponerse o quitarse. “Yo no tengo ningún problema con mi cuerpo. Bueno, ese vestido de baño, lo confieso amigos, si toca cambiarlo. Esa señora se fijó en la oscuridad de mi entrepierna. Qué es el color de mi piel. Ahora si una mujer decide no depilarse no pasa nada. Yo lo hago porque lo decidí. Le dije más bien, ‘fíjate en la oscuridad de tu alma’”.