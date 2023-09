Fanáticos de Messi llenaron publicación de Antonella Rocuzzo con particular mensaje

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo llevan 16 años de relación, ambos comenzaron a salir en 2007 y desde entonces se han mantenido unidos. Antonella Rocuzzo ha sido la fiel compañera de Lionel Messi y eso no ha pasado por alto en las redes sociales, pues su presencia en partidos y eventos hacen que la pareja luzca más espectacular que nunca y tenga todos los ojos puestos sobre ellos.

Eso no ha pasado para nada desapercibido por los seguidores del futbolista quienes con mucho respecto han llenado en las más recientes publicaciones de la modelo con mensajes referentes a ello en los que destaca un punto de analogía “La mujer del 10 se respeta”. Varios son los comentarios en los que el ingenio sale a relucir, pero con el mismo fin y se repite en las publicaciones.

“¿No les pasa que no le quieren dar like porque sienten que traicionan a Messi? porque a mí sí”, “No sé si darle like porque siento que le falto al respeto a Messi, pero tampoco quiero que piense que no es digna de un like”, “La esposa del rey no se mira”, “La elegida se respeta muchachos”, “A ella no se mira muchachos”, “Debería existir otro mandamiento, ‘No desearás a la mujer de Messi’ 🙏🏻”, son solo algunos de los mensajes que destacan.

Es de recordar que la pareja se casó el 30 de junio de 2017 en Rosario, ciudad en la que se conocieron cuando eran muy pequeños. La pareja tuvo a su primer hijo, cuyo nombre es Thiago, en noviembre de 2012.

En septiembre de 2015, Messi y Antonella dieron a conocer la llegada de su segundo bebé, a quien le colocaron Mateo. En tanto, en marzo de 2018, Roccuzzo dio a luz a su tercer hijo: Ciro.