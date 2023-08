Papá de Jessica Cediel vivió epifanía que le dio indicios sobre la fertilidad de la presentadora ¿Es bueno o malo?

Las pantallas de los colombianos han disfrutado del talento y el estilo distintivo de Jessica Cedie l para presentar todo tipo de magacines y concursos, hecho que ha llevado a la bogotana a triunfar en el exterior siendo parte de los talentos de una de las productoras de televisión de habla hispana más exitosa en Estados Unidos, Telemundo. Ante este crucial momento en su carrera, la mujer de 41 años no desea pausar su trabajo, y menos por los deseos de su padre, quien recientemente tuvo una señal divina sobre su hipotético nieto.

Los actores Jaider Villa, Juan Pablo Raba, el cantante Pipe Bueno y el deportista Mack Roesch han sido los únicos que han logrado conquistar el corazón de Cediel, siendo el actual jurado de ‘Yo Me Llamo’, uno de los últimos hombres con quien se supo tuvo una relación; luego de esto la ex presentadora de ‘Muy Buenos Días’, ha disfrutado de su soltería, aunque ha dado algunas pistas sobre la lista de requisitos que necesita aquel que quiera comprometerse con su vida.

Padre de Jessica Cediel tuvo epifanía sobre embarazo de su hija

Cabe aclarar que el dinero no es problema para Jessica, quien solo busca a un ser con el que pueda curar varias heridas, al que no está buscando de manera desesperada, dándole tiempo a Dios para qué le envié el indicado. Quien sí está un poco apurado por el futuro de su dependencia es su padre, quien recientemente le compartió una epifanía que vivió mientras dormía.

“Hoy mi papá me compartió que soñó algo muy bonito. Me dijo: “‘Mamita’ hoy soñé que estabas embarazada de tu novio”. Le dije: “Gracias papito, pero imposible porque no tengo novio, ni modo de estar embarazada”. Lo amo”, fueron las palabras de la exitosa presentadora por medio de sus Historias en la red social Instagram, en donde acumula 10,3 millones de seguidores.

