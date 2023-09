“Están normalizando el acoso”: Juanita Gómez arremetió contra Canal Uno por polémica en ‘Lo Sé Todo’

La tarde noche del pasado miércoles 6 de septiembre tuvo una discusión que aún se mantiene en las redes sociales, relacionada con la supuesta denuncia de la presentadora Nanis Ochoa, al programa de chisme y farándula ‘Lo Sé Todo’, hecho que llegó a las manos de distinguidos periodistas del país que se tomaron el tiempo de dar a conocer su opinión respecto a la situación, como el caso de Juanita Gómez quien recientemente mostró su indignación al conocer que todo se trataba de una estrategia de mercadeo.

Luego de su paso por Noticias Caracol, Gómez se ha consolidado como una de las periodistas destacadas de Revista Semana, además de ser una reconocida figura digital en la red social TikTok, plataforma en la que acumula 1,2 millones de seguidores y en donde se dedica a dar datos, preguntas y opiniones, sobre distintos sucesos noticiosos nacionales e internacionales; y ante el ‘boom’ de la situación de Ochoa, la destacada periodista decidió catalogar al hecho como una vergüenza, lanzándole por demás varias pullas a la producción de Canal uno.

“Me estaba negando a creerlo y resultó ser cierto. El episodio de Nanis Ochoa es una mentira, un montaje, todo de principio a fin fue fingido. No hubo foto publicada sin consentimiento, no hubo vulneración de la vida íntima, no hubo acoso; todo fue mentira. Eso sí, deberían darles tremendo Óscar por esa actuación de los presentadores. Según ellos es un chiste que salió mal, pero lo que realmente es un espectáculo burdo, una vergüenza total”, manifestó la manizaleña de 35 años.

“Todavía no me explico cómo juegan con la idea de qué la intimidad de una mujer es un chiste normalizando el acoso. ¿Cómo se prestan para esa payasada, para esa vergüenza? Que falta de etica. Nunca los he visto y créanme, después de esto menos los voy a ver”, añadió.

