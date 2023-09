¿Nuevos u ocultos? Estos son los números para apostarle a Diomedes Díaz que no son visibles en su tumba

Diomedes Díaz mejor conocido como ‘El Cacique de la Junta’, sin duda fue uno de los cantantes y compositores vallenatos más reconocidos y queridos por los colombianos teniendo en cuenta la serie de álbumes que sacó al mercado y los cuales lograron ser todo un éxito e incluso varios siguen sonando actualmente. Pero, no solo han perdurado cada una de sus canciones sino también la serie de ‘regalos’ que el ‘Cacique’ les daría a sus seguidores, pues son varios los afortunados que han logrado ganarse la lotería gracias a los números de su lápida, sin embargo, algunos no son tan visibles y recientemente se dieron a conocer los nuevos ganadores.

¿Cuáles son los números ocultos en la tumba de Diomedes Díaz?

Luego del fallecimiento del reconocido interprete de ‘Amarte más no pude’, el 22 de diciembre del 2013, han sido varios los fanáticos y curiosos quienes no han dudado en visitar su tumba. Por ende, no pasan por alto ninguno de los detalles que esta alberga teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones los apostadores de los números de su lápida se han llevado jugosos premios. Sin embargo, uno de estos había pasado desapercibido en su totalidad por parte de los visitantes hasta ahora.

Y es que las diversas flores y decoraciones en su tumba no han permitido que los visitantes analicen de principio a fin los “números ocultos”, el cual se trata de 1108. Si bien, ha sido varios los afortunados actualmente, esta cifra no está visible debido a las condiciones anteriormente mencionadas. Asimismo, su hijo Martín Elías también se encuentra en el mismo sitio en donde se encuentra su padre, pero esta cuenta con el número 1108B y por supuesto, varios también han apostado para este número.

La ‘millonadita’ que ganaba Diomedes Díaz por mandar un saludo a sus más fieles seguidores

Como era de esperar sus ganancias por aquel tiempo eran muy buenas. Hace algunos años en medio de una entrevista para revista Semana el locutor Álvaro Álvarez, mejor conocido como ‘Triple A’ y quien trabajó durante varios años para Diomedes reveló que el artista cobraba entre 20 y 30 millones por mandar un saludo.

Asimismo, se conoció que durante su último disco el ‘Cacique’ logró facturar 800 millones de pesos, pues en medio de estas nombraba a algunos futbolistas, actores, políticos o personas del común que deseaban escuchar sus nombres en medio de uno de sus éxitos.