¿'El Negrito’ presionado por Martha Isabel en ‘MasterChef Colombia’?

La actriz del éxito dramático ‘Yo Soy Betty, La Fea’, Martha Isabel Bolaños, es una de las que más ha destacado en ‘MasterChef Colombia’ debido no solo a su buena sazón, sino a las diferencias que ha tenido marcadas con Christopher Carpentier y otros compañeros como el músico Diego Sáenz, la actriz Carolina Acevedo y la locutora Natalia Sanint.

Puede leer: ¿Bandera de Chile? Martha Isabel Bolaños y la embarrada que hizo en ‘MasterChef Colombia’

Pero uno de los participantes con los que mejor se ha llevado ha sido con el creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’ pues ambos tienen un humor característico que los hace compaginar de manera perfecta hasta ahora, y que solo ella tenía con el actor Jairo Ordoñez antes de su eliminación.

Y eso precisamente ha sido el detonante para que en los últimos retos los dos se hayan unido para enfrentar la preparación en búsqueda de una cucharita que funciona como un mini pin de inmunidad.

En el capitulo 90 que correspondió al reto del muro en el que les tocaba hacer una receta técnicamente a ciegas con el compañero y que esta quedara igual en todos los sentidos Martha Isabel se agarró del brazo de ‘El Negrito’ a la hora de escoger a las parejas o al menos así lo dejaron saber, lo que desató la risa de todos.

“Ya no puedo hacer nada. Ella me dice Negrito, y me agarra, y ya que voy a inventar. Me apresaste ya que iba a inventar, me tenía el brazo agarrao”

— ‘El Negrito’