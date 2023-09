Christopher Carpentier no se quedó callado ante error de producción en ‘MasterChef Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó con su quinta temporada a apoderarse de la pantalla colombiana dando no solo una demostración de todo lo que cualquiera puede llegar a hacer con ingredientes, sino una invitación a un desfile culinario que desde años atrás acapara las miradas de todos, pero también de los errores.

Los chefs Nicolás de Zubiria, Jorge Rauch y Christopher Carpentier son los encargados de marcar la pauta en cada edición y en recientemente no ha sido la excepción. Pues al iniciar el capítulo 88 un reto de comensales para preparaciones de calle era la exigencia del día. La presentadora Claudia Bahamón indicó cómo se llevaría a cabo el reto, pues dividió a los 10 finalistas en dos grupos.

Es así como Martha Isabel Bolaños, Daniela Tapia, Zulma Rey, Natalia Sanint e Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’ conformaron el equipo rojo. Mientras Diego Sáenz, Carolina Acevedo, Juan Pablo Barragán, Marianela González y el humorista Adrián Parada el equipo azul.

Pero la sorpresa no sería solo los excéntricos invitados a degustar, sino que los tres chefs formarían un tercer equipo para enfrentarse a los cocineros. Y al momento de ellos ponerse su delantal para empezar a trabajar en tacos pasó lo inesperado.

Y es que cómo es sabido cada participante tiene su delantal personalizado en todos los colores de la competencia, al igual que los chefs, pero el del chef Christopher Carpentier, tenía un error, por lo que no dudó en hacer el reclamo delante de las cámaras.

“¿De quién es esto? ¡Yo no me llamo así! Me tocó ponérmelo al revés para demostrare a la gente que ya basta, que tengo un nombre”

— Christopher Carpentier