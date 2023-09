“Fue sin querer queriendo” Esto es lo que reveló Florinda Meza sobre el supuesto hijo que tiene Chespirito

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, son recordados por sus icónicos personajes de Doña Florinda y El Chavo del 8. Ahora bien, se ubicaron como una de las parejas más lindas y sólidas de la farándula internacional, debido a toda la historia que rodeó su amor. Ambos actores quedaron como protagonistas de una ola de noticias, a raíz de informaciones y polémicas que aparecieron sobre cada uno.

Para muchos, Roberto Gómez Bolaños es uno de los principales personajes en la historia de la televisión mundial. Esto tras la creación del ‘Chavo del ocho’. La serie fue una de las más vistas del mundo y llegó a tener traducciones en muchos países. No obstante, en las últimas horas, ha comenzado a circular un vídeo que ha desencadenado una nueva controversia. Esto se debe a que un joven aseguró que él es hijo del reconocido actor mexicano, quien murió en el 2014.

Un joven que se identifica en la red social TikTok como José María Gómez ha causado revuelo luego de haber publicado hace unos días un video asegurando que es hijo del creador del famoso ‘Chavo del 8′ y ‘El Chapulín Colorado’.

En la publicación se apreció que el mexicano indicaba que hace más de 20 años Roberto Gómez Bolaños tuvo una aventura con una masajista, su mamá, y de allí nació él como fruto de este encuentro. El joven apuntó que nunca fue reconocido de forma pública, pero que el artista internacional sí se hizo cargo de él y de sus necesidades hasta el día que murió.

“Soy el menor de todos sus hijos, que no sé cuántos ha de haber tenido, pero el señor era multimillonario y nos podía mantener a todos hasta el día que falleció. ‘Doña Florinda’ decidió que yo ya no debía recibir absolutamente nada de mi papá. Y lo entiendo, el señor la engañó”, agregó, afirmando que no le interesaba dar entrevistas o reconocimiento, sino revelar este detalle que pocos conocían.

A través de su cuenta en Instagram ‘Doña Florinda’ publicó una fotografía junto a Bolaños acompañada de un comunicado que aseguró funciona como “una aclaración para los millones que le han hecho juego a un sujeto que dice ser hijo de Roberto”.

“Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos”, comenzó diciendo.

Luego, agregó: “La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro video, aunque cuando vio el éxito de su “ocurrencia”, decidió dejar que millones de personas lo crean. La aclaración es para el público”.