Se salvó de milagro: camioneta arrastró a un pequeño niño que jugaba en una moto eléctrica

En un impactante video quedó registrado el momento en el que un niño pequeño fue ‘levantado’ por un vehículo dentro de las vías de un conjunto residencial.

Lea también: Calor en Colombia: prepare el bloqueador porque las temperaturas llegarán a los 38 grados

En la grabación que fue capturada por una cámara de seguridad de lo que sería el garaje de una vivienda, se puede observar el momento en el que el menor de edad estaba montado en un triciclo o moto eléctrica mientras una señora lo supervisaba, pero de un momento al otro el niño aceleró y quedó en la mitad de la vía.

Justamente cuando el menor quedó ahí, se acercó un carro a alta velocidad y lo atropelló. Debido a la velocidad y el impacto, la camioneta alcanzó a arrastrar al niño al menos unos metros, y lo dejó tirado en el piso con su triciclo a un lado.

Afortunadamente el conductor del vehículo alcanzó a frenar en seco y no pasó por encima del niño. Inmediatamente la señora que estaba cuidado al menor corrió hacía la dirección donde él quedó tirado y lo levantó.

Le podría interesar: ¿Feria de Cali en peligro? Artistas siguen sin recibir pago del 2022

Los hechos sucedieron en un conjunto privado en el sur de la ciudad de Cali.

El video que fue difundido por redes sociales generó muchas reacciones pues algunos internautas se compadecieron con el menor y otros le echaron la culpa.

“Otro caso de gente con el cerebro dormido, en este caso el de la señora que vio el carro venir sin pensar en los riesgos del niño”, “ambos tienen la culpa, el niño no puede salir así y el adulto debe estar más pendiente y el del carro no puede ir a más de 10 km dentro del conjunto”, “pero la señora es como irresponsable, antes no pasó a nada más” expresaron en los usuarios en los comentarios.