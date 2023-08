Carolina Acevedo salió con otro berrinche ante jurado de ‘MasterChef Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó con su quinta temporada a apoderarse de la pantalla colombiana dando no solo una demostración de todo lo que cualquiera puede llegar a hacer con ingredientes, sino una invitación a un desfile culinario que desde años atrás acapara las miradas de todos.

Con ello son muchas las personalidades que se miden en cada capítulo, pues están quienes escuchan con atención cada una de las recomendaciones para mejorar en sus preparaciones, lo que genera sorpresas en el atril y otros, que desafían las críticas, como el caso de la actriz Carolina Acevedo.

En la reciente entrega, capitulo 87, la actriz y sus compañeros debían preparar un postre saludable por lo que tenían que ser muy medidos con la cantidad de azúcar y otros términos.

La actriz mostró su quiebre debido a una afección de salud que padecía en ese momento y que la llevó hasta llorar saliendo de la despensa ante uno de los juegos entre Claudia Bahamón y Christopher Carpentier.

Terminado el plazo de los 60 minutos cada uno de los 10 platos pasaron al atril para ser probados por los chefs Nicolás de Zubia, Christopher Carpentier y Jorge Rausch quienes evaluaron las preparaciones en medio de felicitaciones y también de duras críticas.

Un delantal negro se jugaba y fue precisamente Carolina Acevedo la que se creía que lo portaría, debido a las severas críticas que recibió, ya que la leche deslactosada debía ser la protagonista.

Luego del reclamo por la leche los chefs le preguntaron por el dulce, ya que consideraron que también estaba ausente. Lo que terminó de desatar la molestia de la actriz quien se veía notablemente estresada.

“Mi apreciación Caro, me siento comineándome una torta, pero ya hecha por el nazi de la salud y de la vaina, que no me deja nada de azúcar, es que no sabe a nadita”

— Nicolás de Zubiria