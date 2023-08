Shakira puso de ‘patitas en la calle’ a Clara Chía y dio duro ‘tatequieto’ a Piqué, ¿qué pasó?

Mientras Shakira brilla sola, Clara Chía explota porque Piqué no la defiende de su ex La barranquillera puso los puntos claros sobre la custodia de sus hijos (Instagram: @shakira / @3gerardpique)

El drama sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, inclusive después de un año de haberse conocido la noticia. El polémico anunció no llegó solo, sino que además se especuló que la separación se habría dado luego de que el exfutbolista habría sido infiel con la joven española Clara Chía. Este hecho desencadenó toda una controversia y la prensa internacional se volcó de lleno sobre los famosos y la joven catalana.

Le puede interesar: Llegó a la original: Shakira conoció presentación de su doble exacta y se fue ‘para atrás’

Clara Chía es hoy en día una de las figuras más comentadas en las redes sociales tras el escándalo con Shakira y Piqué, la española se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación y los fanáticos de la cantante barranquillera. Pero además también se convirtió en el centro de varios debates en medio de los acuerdos de la custodia de Milán y Sasha.

Le puede interesar: ‘Shakira’ casi termina muerta: buzos lograron rescatarla de un pozo al que cayó, ¿qué pasó?

Varios portales informaron sobre que Shakira habría puesto varias cláusulas bastante rígidas sobre la cercanía de la joven a sus hijos. Tal como lo reportaron los medios internacionales, la colombiana habría exigido a Piqué que durante el tiempo que él este a cargo de los pequeños, debe asegurarse que su actual novia no se vincule con ellos.

Le puede interesar: Hasta hizo lagrimear a Amparo: Yo me llamo Shakira deslumbró con su imitación y ya se perfila como ganadora

No obstante, aunque este acuerdo ha generado varias dudas entre los usuarios, y muchos aseguran que es falso, pero recientemente se conoció un nuevo detalle sobre esta cláusula en particular que obligaría a Clara Chía a irse de la casa, en la que convive con Piqué, cada vez que Milán y Sasha lo visitan. El portal de ‘Sportskeeda’, aseguró que debido a que Shakira fue muy clara sobre este acuerdo es que la joven no puede permanecer cerca de los niños.

“Tiene que ser así porque la cantante colombiana no quiere que sus dos hijos convivan con la nueva novia de su papá, además de que quiere protegerlos para que no salgan lastimados”, informó el portal.