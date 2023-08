Mi Happy Place: Diego Saenz lanza nuevo pódcast al lado de El Sr. Miniso.

Diego Saenz es uno de los presentadores más famosos de Colombia, pues ha tenido la oportunidad de estar presente en proyectos como ‘La voz’ y hasta formó parte de Radioacktiva y Los40 Colombia por muchos años.

Ahora, gracias a las redes sociales, se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más importantes del país. Gracias a eso, este 2023 lo cierra con varios logros, entre esos estar en MasterChef y darle apertura a un nuevo proyecto de videopodcast, en donde entrevistó, junto a El Sr. Miniso, a varios famosos colombianos.

Lea también: “Este man sí pregunta” Julio Cesar, de MasterChef, responde furioso sobre infidelidad hacia Aida Bossa

PUBLIMETRO tuvo la oportunidad de hablar con Diego, quien reveló detalles e infidencias de los primeros ocho famosos entrevistados que tuvo en esta primera temporada de ‘Mi Happy Place’:

“La verdad es que es un contenido muy bello, porque cuando uno dice, ‘ah, no, una marca quiere hacer un videopodcast’, uno se imagina algo demasiado comercial, como para hablar de productos, y me encantó que no. Me encantó que es un pódcast cool, como el contenido que uno podría encontrar en una radio, en un canal, en alguien que en redes habla de música, que es lo que yo hago. Está muy bien jalado porque es un concepto que quiso implementar como un formato nuevo en donde está El Sr. Miniso, que es uno de los personajes que entrevista conmigo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un rol diferente. Él es medio como a meterse, como imprudente, y como que yo a pararlo, pero es chévere porque tiene un carácter, es un peluche que tiene carácter y es muy bueno preguntando. Los invitados que están en esta temporada son Carlos Vargas, está Josué Rodríguez de TikTok, están las chicas de Ventino, está Kika Nieto, está Carolina Cuervo, está Biasini, actor colombiano que participó en MasterChef Colombia y estoy yo, porque El Sr. Miniso dijo que yo soltaba la lengua en las entrevistas, entonces me entrevistó y la verdad ese man logró sacarme cosas que en muchos otros lugares nadie me da sacado”, afirmó Diego Saenz.

Como su propio nombre lo dice, ‘Mi Happy Place’ tiene como objetivo hablar de los lugares o personas que hacen recordar las cosas bonitas de la vida, un espacio donde los famosos, aparte de contar cosas graciosas de la vida, terminaron revelando temas profundos sobre su vida privada:

“El alma de lo que sucede en My Happy Place, es hablar de eso, de nuestros lugares felices, de a qué lugares nos lleva nuestra mente, en dónde sentimos felicidad, y puede ser muy diferente para todos, no necesariamente lugares, pueden ser personas y me di cuenta que uno hablando de sus lugares felices, termina contando cosas súper profundas, y que realmente a un seguidor de los artistas que tenemos ahí les va a llamar la atención, les va a gustar. No es como la típica pregunta de sus proyectos de televisión, de música, sino que solamente pensando en los ‘Happy Places’, llegamos a cosas que nunca nos hubiéramos imaginado de esos artistas”, dijo el presentador.

Lea también: “De no confiar”: Llaman envidioso al primer hombre finalista de MasterChef Celebrity Colombia

Teniendo en cuenta los personajes que tuvo Saenz en su primera temporada, era de esperarse que los invitados ‘soltaran la lengua’ y revelaran cosas que no habían contado anteriormente:

“Carlos Vargas siempre ha tenido la lengua suelta. No nos extraña. Ventino, por ejemplo, contó una vez más sobre sus amores, pero contó cosas que nunca había contado y hasta con nombres. Las conozco desde hace mucho, les he seguido su carrera y estaban de ‘lengua suelta’, les va a gustar”.

Siendo otro personaje reconocido en la farándula nacional, Diego Saenz ha entrevistado a gran cantidad de famosos, pero aseguró que aún hay personajes que le falta por tener en frente:

“Me gustaría tener a Karol G y Feid, sería increíble, por ejemplo, pero también me gustaría hablar con artistas emergentes, qué ha sido lo más difícil de la carrera por estos días, bandas de rock, por ejemplo Diamante Eléctrico, se vive o no del rock, me encantaría tener a Morat, La Liendra, me gustaría hablar con él y es muy pilo y me gustaría que a través de estos espacios la gente pueda ver eso.”

Lea también: La desconocida hermana de Carolina Acevedo, de MasterChef, con la que tiene una gran empresa de joyas

Para finalizar, no hay que olvidar que su novia es Laura Barjum, reconocida por su participación como Miss Colombia en Miss Universe, en donde conquistó a la mayoría de colombianos, entre esos a Diego Saenz:

“Sería increíble hablar con ella, de hecho ya está súper hablado, lo único que falta es cuadrar cuándo será la grabación, será una gran entrevista, de seguro”, afirmó Diego Saenz como despedida.

‘Mi Happy Place’ estará disponible desde el 6 de septiembre en Spotify.