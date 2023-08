“De no confiar”: Llaman envidioso al primer hombre finalista de MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia está llegando a su final, pues solo quedan cuatro cupos para conocer los 10 dentro del top de finalistas del programa más importante de cocina en el país. Sin duda, todos los famosos que pasaron por ahí se esmeraron mucho para lograr destacar, pero la competencia se pone cada vez más pesada y se cierran los cupos.

En los últimos episodios del reality se conocieron las primeras mujeres que entraron al codiciado podio, tratándose de Zulma, Daniela Tapia, Nela y Natalia Sanint, para luego ser completado con Carolina Acevedo con tanda de mujeres.

Muchos espectadores estaban muy contentos de ver a las mujeres en el poder, sobre todo porque a pesar de que a muchas de ellas les hicieron la vida imposible, lograron entrar contra todo pronóstico, como pasó con Zulma y Natalia, especialmente.

Sin embargo, parece que la entrada del primer hombre no fue bien recibida, pues Diego Saenz fue el primer hombre en entrar a la codiciada lista y lo quiso publicar, muy contento, en sus redes sociales.

Sin embargo, varios comentarios tomaron relevancia en dicho post, pues fue criticado por las caras que hace dentro el programa:

“Este man, esas caras que hace de envidia, no es de confiar”, “la verdad mostró lo prepotente que es. Para mí no se merece estar en ese lugar”, “no me alegro, no se olvida las malas actuaciones en días anteriores”, “qué buenos buñuelos, pero sus comentarios de los otros concursantes no me gustan”, afirmó María Lucía León en Instagram.

Lo cierto es que según lo que comentó Saenz en su último post, le queda mucho tiempo dentro del concurso y está más emocionado que nunca.