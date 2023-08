“Le pedía que me diera una luz”: Participante del ‘Desafío The Box’ confesó que Dios se le apareció y transformó su vida

Borracheras en el Desafío The Box de esta edición Foto: Instagram @desafiocaracol

El ‘Desafío The Box’ se convirtió en uno de los programas de entretenimiento no solo más queridos, sino también más vistos por los colombianos, pues a lo largo de sus 19 temporadas el reality ha logrado ser todo un éxito. Por ende, todo el equipo de Caracol ha buscado integrar nuevas y diversas estrategias con el fin de que los televidentes sigan cautivados con el formato y también para que deportistas de diferentes lugares del país se le midan a ser los participantes estrellas año tras años.

Si bien, el programa llegó a su fin varias semanas, varios los concursantes han aprovechado para dar a conocerse mucho más a través de las redes sociales y por ende, siendo parte de algunas entrevistas. La más reciente se dio por parte de Maira Alejandra mejor conocida como Mai, quien durante el reality dio a conocer que padeció de cáncer en una de sus piernas.

Aunque varios detalles terminaron pasando por alto, por parte de los concursantes, Mai fue invitada al pódcast ‘Sin sentido común’, en medio de la conversación la exparticipante confesó que durante este proceso tuvieron que aplicarle morfina casi tres veces debido al nivel de dolor con el que contaba en aquel momento: “Estaba feliz porque ya tenía mi pierna, pero igual seguía muy deprimida porque yo no tenía músculo”.

Asimismo, Mai reiteró que los principales pensamientos que pasaban por su cabeza era que ya no podría ser una deportista e incluso que ya no iba a poder caminar de la misma forma como acostumbraba a hacerlo: “Pues porque ya me faltaba algo”. En medio de una difícil etapa la participante confesó que le pedía a Dios una luz o una señal, con el fin de que toda su situación cambiara de la mejor manera posible: “Que debo hacer con mi vida”.

Seguidamente, la caleña aseguró que la mayor sorpresa o señal se la llevó mientras que descansaba: “Cuando se me aparece Jesús en mi sueño y me dice Maira párate y sigue adelante”. Por supuesto, la reacción de sorpresa por parte del entrevistador no se hizo esperar pidiéndole mayores detalles a la participante del reality. Ante el hecho, Mai reiteró que para ese momento ella se sentó en la cama y con toda la voluntad puesta decidió levantarse de la cama y así fue como comenzó a dar sus primeros pasos.

Finalmente, la participante de la más reciente temporada del ‘Desafío’ aseguró que desde muy corta edad le ha gustado visualizar aquello que desea conseguir y luego de su operación esto no fue la excepción reiterando que mientras que estaba allí se repetía: “Yo tengo que ganarme 10 millones de pesos mensuales”, dejando claro que desde muy corta edad ha visualizado aquello que desea tener, pero no desde la carencia sino más sobre algo que ya tiene.