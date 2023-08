“Estaba sangrando”, Elizabeth Loaiza se llevó un gran susto por el cáncer de útero que padeció

La modelo Elizabeth Loaiza es una de las mujeres más cotizadas por su belleza, incluso ha aprovechado su popularidad para emprender y crear una comunidad activa que la ha acompañado en sus momentos más difíciles, dentro de los que estuvo la pérdida de uno de sus bebés y su tratamiento contra el cáncer de útero.

Luego de contraer matrimonio con el empresario Juan Pablo Benavides, tuvo a su segunda hija, a quien llamaron Mía. La pequeña es una bebé arcoíris, ya que Loaiza tuvo una complicación en su embarazo anterior, lo que la llevó a perder a su embrión, para meses despuésm aún con el dolor emocional intacto, enterarse que padecía cáncer.

En medio de su lucha contra esta enfermedad, de la cual salió victoriosa, y con la que demostró a sus seguidores la fuerza que tiene para seguir luchando, se enfrentó a los biopolímeros que le implantaron en sus glúteos y por los cuales también tuvo que someterse a una cirugía.

Ahora con la felicidad de Mía y Ana Sofía, sus hijas, Elizabeth Loaiza se ha centrado en sus empresas y sus redes sociales, contando a sus fans algunos apartes de su día a día.

Elizabeth Loaiza preocupó a sus fans por un sangrado

“Mucha gente me ha escrito que qué pasó, que si estoy bien”, comenzó diciendo la modelo en sus historias de Instagram, donde reveló que antes de desconectarse por unos días de sus redes sociales, había dejado saber que se encontraba preocupada por un sangrado que la obligó a ir al hospital.

Por fortuna de Elizabeth, todo está bajo control y no fue más que un susto, puesto que alcanzó a creer que tendría una complicación de salud a causa del cáncer que padeció.

“Estaba sangrando por el cáncer de útero que tuve, el doctor me dijo: si llegas a sangrar tienes que salir corriendo a la clínica a hacerte revisar en cualquier momento de tu vida y así hice. Fui juiciosa, arrancamos para donde el ginecólogo, me revisó, me hizo citología, me tomaron biopsia, me tomaron otro examen y todo gracias a Dios está bien”, reveló.

Además indicó que “estoy esperando los resultados del examen del VPH y los otros exámenes de rutina, pero en general estaba bien, era más un tema del embarazo, que queda el cuerpo loco hormonalmente y apenas se está acomodando el ciclo menstrual”.

La modelo desde Villavicencio dejó saber que fueron momentos de angustia, por lo que acotó que “fui con susto, íbamos con miedo de que fuera algo malo”, incluso su esposo Juan Pablo le bromeó con el hecho de que podría existir la posibilidad que ese sangrado se debiera a un tema de un nuevo embarazo.