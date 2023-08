“Tengo que ir a urgencias”, Mabel Cartagena preocupó a sus seguidores por su enfermedad a medianoche

Mabel Patricia Cartagena Serrano, más conocida como Mabel Cartagena es una reconocida presentadora de televisión, quien tras dejar a un lado sus apariciones en los programas de entretenimiento en el que se le solía ver, se ha mantenido vigente con sus empresas y sus divertidos contenidos en redes sociales junto a Sebastián Decoud, su esposo y sus dos pequeños hijos.

La comentarista radial suele compartir su vida en Instagram, por lo que no perdió oportunidad para a eso de las 2 de la mañana, subir un par de videos en sus historias, en los que dejó saber el motivo por el cual se trasnochó junto a su esposo.

“Qué nochecita, estoy comenzando a pensar que tengo que ir a urgencias, pero es que para mí esta hora es mortal”, comentó Mabel Cartagena, mientras se dejaba ver agotada y ojerosa.

Adicional indicó que a sus 40 años de edad nunca le había pasado algo similar, puesto que lleva varios días presentando dolor de garganta constante, al punto de cambiarle la tonalidad de su voz y no tener la capacidad suficiente de respirar de manera normal.

Lea también: El piloto intrépido del dron de Luis Miguel: su hazaña en pleno concierto con escoltas antimovimientos

“Dolor de garganta constante, fiebre terrible, yo no tengo amígdalas, pero es que tengo los ganglios inflamados y el dolor no es normal, no les puedo explicar... estoy tan inflamada que respirar me cuesta”, fueron los síntomas que compartió con sus seguidores, revelando su angustia al ver afectado su estado de salud.

“Mírame la bola (mientras señala su garganta con visibles inflamaciones), acabo de revisarme en el espejo y me va tocar irme a urgencias, no saben lo que es, no tengo orificio, cómo estaré de inflamada por dentro que de verdad me angustié”, comentó en su último video.

Los seguidores de la creadora de contenido están a la espera de conocer qué pasó finalmente con ella, puesto que no ha revelado más detalles de su salud y de si finalmente fue a urgencias para solucionar sus dolencias.