Guajira, del Desafío ‘The Box’, gana dinero en juegos de apuestas y reveló cuál es su táctica

Kelly Ríos, más conocida en las redes sociales y el mundo del entretenimiento como ‘Guajira’ es la actual subcampeona del Desafío ‘The Box’ luego de haberse enfrentado a la prueba final en la que Alejandra Martínez se coronó como la ganadora de un premio de 400 millones de pesos.

Ante la gran polémica que surgió a raíz de este resultado, muchos aseguraron que la relación entre ambas competidoras era tensa, pues, en su momento, ‘Guajira’ aseguró que parte de la victoria de Ajela había sido por un golpe de suerte. Mientras que por el lado de la campeona, esta defendió su título diciendo que las declaraciones de su compañera estaban cargadas de envidia.

A esta contienda también se sumaron los seguidores de ambas deportistas, quienes se dividieron en opiniones obre quien merecía le premio y quien no. Pero la mayoría concordó en que las atletas no se llevaban bien. Fue la misma Aleja quien salió a aclarar lo que sucedía entre ella y Guajira y explicó que durante la competencia no compartieron mucho tiempo juntas, por lo que eso hizo que no fueran tan cercanas, sin embargo, aunque no se lleven bien, Aleja aseguró que tampoco se llevan mal.

No obstante, aunque ‘Guajira’ no pudo quedarse con el preciado botín de 400 millones, haber participado en el concurso le ha servido de mucho para darse a conocer en las redes sociales al punto de pautar con diversas marcas, entre ellas un juego virtual de azar que promete hacer que las personas ganen dinero fácilmente.

Guajira estaría interesada en las apuestas y los videojuegos

La deportista mostró en sus redes sociales que estaría próxima a comprar los detalles de amor y amistad para sus seres queridos y como bien es sabido durante esta temporada los precios se elevan, por lo que estaría promocionado una manera fácil y divertida de ganar dinero a través de un juego desde su celular.

La aplicación se llama One Win y atraves de ella los usuarios pueden escoger diferentes juegos de azar y apostar en cada uno. La deportista contó que sus favoritos eran los juegos de minas y que apostando 20 mil pesos logró hacer un monto de 360 mil.