“Acabo de ver un chico sin estómago”: El fotógrafo de TikTok, Sebastián Moreno, mostró los resultados de su cirugía

Para inicios de julio del presente año, el creador de contenido, Sebastián Moreno, se convirtió en tendencia en las redes sociales y no precisamente por su talento para encontrar a personas con mucho estilo para retratarlos bajo su lente; el influenciador dio a conocer que se había sometido a una cirugía conocida como Sleeve Gástrico, en procura de mejorar su estado de salud, procedimiento médico del que recientemente dio a conocer los resultados.

Mediante sus sitios web, como la plataforma TikTok, en donde acumula 8,1 millones de seguidores, Moreno decidió mostrar su notable cambio corporal luego del procedimiento quirúrgico. “Acabo de ver un chico sin estómago”, fue la jocosa frase con la que el joven decidió empezar uno de los videoclips más importantes de su vida, donde muestra su lado más cercano con los navegantes web que siguen su contenido en compañía de su compañera de mil batallas, su perrita Cloy.

“Hubo un punto en mi vida en que me dije “si no paro, no paro”, me estaba comiendo dos hamburguesas, fácilmente podía comerme una bandeja paisa y la mitad de la de mi esposa”, fueron algunas de las declaraciones que denotaban la preocupación del influenciador por su incremento de masa corporal.

Pasados ya dos meses de la intervención, este famoso fotógrafo digital volvió a realizar sus queridos videoclips mostrando cómo es su figura actual. Aunque también enfatizó que el proceso de recuperación ha sido complejo, a pesar de que el procedimiento médico no era complicado.

“He pasado por procesos emocionales. No sé qué le pasó a mi garganta. Pasaron cosas muy extrañas en la vida personal. Pero los ánimos de salir a la calle y volver a retomar esto que tanto amo hacer siempre me daba duro; pero se salió adelante cómo siempre”, afirmó ‘Sebas’, quien si no fuera por la decisión que tomó con su cuerpo no hubiese detectado que también tenía una hernia que lo estaba afectando.

