Biassini Segura de ‘MasterChef Celebrity’ pasó de tener un amor platónico a casarse con ella

Biassini Segura, conocido como ‘Biasso’, es un reconocido actor de cine, teatro y televisión, recordado por sus papeles en ‘Chichipatos’, ‘Siempre Bruja’, ‘¿Qué culpa tiene el niño?, entre otras; además de divertir en redes sociales con sus reels junto a Jacques Toukhmanian y su reciente participación en ‘MasterChef Celebrity’.

Al actor de 41 años de edad lo cuestionaron en repetidas ocasiones por su orientación sexual, puesto que sus seguidores, por los contenidos que comparte en Instagram, llegaron a creer que vivía con su colega Toukhmanian e incluso llegaron a decirle que era gay.

Lo que muchos no saben, es que el reciente eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ lleva casado más de 12 años con la que fue su amor platónico.

Biassini Segura conquistó a su amor platónico

El actor sostiene una sólida relación con la también actriz Ana María Aguilera, a quien veía en la televisión desde que él era un niño.

En una entrevista con ‘Bravíssimo’, Biassini, reconocido por su capacidad para hacer comedia, reveló que, “Ana empezó desde muy chiquita a actuar. Me acuerdo mucho de una novela que se llamó ‘El fiscal’. Creo que fue su primera novela. Yo la veía y decía: ‘Qué niña más hermosa’. Yo pensaba, ¿uno cómo va a llegar allá? Eso es muy lejano”.

Lo que comenzó como admiración por la presentadora, terminó convirtiéndose en un matrimonio con dos hijas.

Según narró Biasso, conoció a Ana María para hacer una obra de teatro, pero ella tenía un novio en ese entonces, pero “ella ya estaba terminando esa relación”.

“En el escenario, mi personaje tenía que conquistar al de ella en la obra y era una comedia. Yo me voy a la porra con mis cosas en escena y me gustaba hacerla reír porque su sonrisa es lo que a mí me saca de todo. Ahí nació todo, en un escenario de teatro. De hecho íbamos a una parte del escenario y nos dábamos un besito. Los besitos fueron tras bambalinas, literalmente”, comentó.

