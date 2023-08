“No sabe cómo llamar la atención”: Aura Cristina Geithner fuertemente criticada por mostrar de más

Aura Cristina Geithner es una de las actrices más reconocidas en el país, su talento en la pantalla chica la ha llevado a posicionarse como una de las figuras más destacadas de la industria del entretenimiento y la farándula. Sus papeles en exitosas producciones como ‘Gata Salvaje’ y ‘La Tormenta’ la llevaron a la cima del éxito y el reconocimiento nacional e internacional.

Aunque la carrera artística de Geithner ha sido amplia y llena de éxitos, la actriz en la actualidad se ha hecho tendencia en las redes sociales gracias a sus publicaciones en las que usualmente muestra su sensualidad en atrevidos y cortos trajes de encaje y bikinis. Aura Cristina además se ha hecho viral luego de que anunciara que incursionaría en el mundo de OnlyFans, donde comparte contenido para adultos a cambio de una suscripción mensual.

Como era de esperarse, muchos de sus seguidores han criticado fuertemente a la actriz por ser parte de las modelos de OnlyFans, sin embargo, para Geithner las opiniones de los demás no le han interesado mucho y nada ha impedido que ella continúe en la industria.

Recientemente, la actriz de 56 años sorprendió a sus seguidores con un carrusel de fotos bastante sensual en donde se podía apreciar sus curvas en un corto bikini blanco y aprovechó para hablar de uno de los temas más importantes para ella que son su salud y bienestar.

“Mis tiempos en el Spa. Respiración, meditación, velas… ¡Bendiciones a todos! Mucho más en mi contenido exclusivo”, escribió la actriz en la descripción de su publicación.

No obstante, aunque muchos de los seguidores de la modelo halagaron su belleza, otros, por el contrario, la criticaron fuertemente “Ya no sabe cómo llamar la atención”, “No queremos más Aura exhibiscionista”, “Tápese ya doña Cristina, ya no tiene el cuerpo, ni la edad”, fueron algunos de los comentarios que recibió Geithner.