¿Copiando a Yina Calderón? Luisa Fernanda W quiere volver a grabar canciones de reguetón

Luisa Fernanda W le dio a sus seguidores un pequeño avance de un tema musical que está preparando en solitario. Pero a diferencia de las últimas canciones que había publicado , en esta oportunidad dejó ver que quiere regresar mundo del reguetón con un ritmo bastante curioso.

La colombiana tiene muchas facetas en su vida, en las cuales ha demostrado tener talento y tiempo para desenvolverse de manera fluida en cada una de ella. Desde influencer y empresaria, pasando por ser mamá, novia y ama de casa, hasta una que había quedado olvidada: cantante.

Puede leer: “Luisa, yo se lo cuido”: critican a Daniela Tapia por no ‘despegarse’ de Pipe Bueno

En el pasado, la influencer había publicado varios temas de su autoría y hasta algunos covers, sorprendiendo a muchos de sus seguidores en el proceso. Aunque también hubo comentarios desalentadores en donde criticaban sus habilidades vocales.

Con el paso del tiempo, Luisa Fernanda W fue dejando atrás esta faceta. Pero hace pocos meses, contó a través de algunas historias que le gustaría volver a clases de vocalización, dejando entrever que quiere retomar su rumbo en el mundo musical.

Y en una reciente publicación confirmó que en efecto ya está en proceso para comenzar, de la mano del músico Dani Marín, quien también forma parte del equipo de Pipe Bueno.

A propósito de esto, la influencer le compartió a sus seguidores un adelanto de un video musical en el que estuvo trabajando poco antes de quedar embarazada de Domenic, su segundo hijo. Pero para sorpresa de muchos, el ritmo de la canción era reguetón nuevamente.

Lea también: Casi censurado: Luisa Fernanda W dejó a Pipe Bueno “a medias” con un video picante

¿Luisa Fernanda W quiere volver a hacer canciones de reguetón?

En una de sus historias, la joven quiso pedir la opinión de sus seguidores al contarles que les quería compartir un extracto de una canción en la que estuvo trabajando el año pasado para ver qué les parecía. Y si bien antes se sentía segura del resultado, hoy en día ya no se siente de la misma manera.

“Les voy a mostrar un proyecto que grabé un poquito antes de quedar embarazada de Domenic, que no lo he lanzado y no sé si lanzarlo. Les voy a mostrar y ustedes me van a decir si vale la pena lanzarlo” dijo Luisa Fernanda W, indicado también que tenía ganas de volverlo a grabar.

En el clip en cuestión se puede ver a la empresaria en una habitación cubierta de todo tipo de flores mientras viste varios atuendos elegantes y canta el tema en cuestión.

Pero en esta oportunidad dejó a un lado las rancheras con las que había estado bastante activa en el pasado para darle un toque más urbano con ritmos característicos del reguetón con un beat más movido, rozando también con tonadas pop.