“Luisa, yo se lo cuido”: critican a Daniela Tapia por no ‘despegarse’ de Pipe Bueno

Pipe Bueno, Daniela Tapia y Luisa Fernanda W podrían estar a punto de protagonizar una especie de triángulo amoroso de acuerdo con algunos internautas, ya que opinan que la actriz ha estado siguiendo muy de cerca al cantante, al punto de que empiezan a rondar algunas sospechas en relación a un interés que va más allá del talento y la amistad.

Actualmente, la actriz se ha robado las miradas de muchos televidentes colombianos y de toda Latinoamérica debido a su participación en dos reality shows muy reconocidos que se encuentran al aire en este momento: ‘MasterChef Celebrity’ en RCN y ‘Los 50′ en Telemundo.

Y fue precisamente en este último programa que la cubana y Luisa Fernanda W terminaron uniéndose un poco más, al punto de que deciden encontrarse de manera casual en su restaurante o en otro de tipo de salidas casuales, bien sea por su cuenta o con la compañía de otras personas.

Pero de acuerdo con algunos internautas, la frecuencia con la que Daniela Tapia aparece en las publicaciones de la pareja colombiana suele ser bastante inusual. También destacan que la actriz y Pipe Bueno se han visto demasiado juntos, despertando sospechas sobre una posible intención oculta.

De hecho, a propósito de esto, varios usuarios de Instagram han aprovechado la sección de comentarios de la última publicación del intérprete de ‘Cupido falló' para dejar en evidencia este aspecto, indicando que la cercanía entre ambos se vuelve cada vez más incómodo.

“Aquí los que pensamos que Daniela parece chicle”, “No lo sé Rick, pero Daniela está muy chicle con ellos y no me gusta, no sé”, “Daniela déjelos solos, deles respiro” y “Me huele a que Luisa va a cantar canciones de despecho dentro de poco, pero con ganas” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Luisa Fernanda W parece tomar medidas respecto a los rumores entre Pipe Bueno y Daniela Tapia

Además de este tipo de comentarios de parte de los internautas, otro grupo también decidió ahondar al respecto, pero desde el ángulo de Luisa Fernanda W, especulando que ya ella estaría al tanto de la situación entre Pipe Bueno y Daniela Tapia, y que estaría tomando medidas para evitar un caso de infidelidad.

Mensajes como “Tanto compinche no es bueno. Pilas de pronto queda como Sandrita”, “En cualquier momento escuchan un: ‘Luisa, yo se lo cuido’, pero ella no es tonta”, “Luisa si no es Sandrita que deja solito al marido” y “Que Luisa se ponga las pilas o se va a convertir en una Sandra más” se pueden leer en el post.

Esto hace referencia al supuesto precedente en la música popular, en donde presuntamente Paola Jara se habría encargado de que Jessi Uribe y su exesposa, Sandra Barrios, se separaran, sonando la famosa frase: “Sandrita, yo se lo cuido”.