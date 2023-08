Relacionan a Nicolás Arrieta sentimentalmente con un hombre y así reaccionó

Nicolás Arrieta es uno de los creadores de contenido que siempre sorprende por su elocuencia al publicar y especialmente por ser la voz de aquellas personas que han sido victimas de estafas al exponer a los culpables. Además, ha sido protagonista de grandes polémicas al encarar a otros famosos de la farándula colombiana y decirle sus verdades en la cara.

En el pasado mes de mayo se conoció que había terminado su relación con Loren Esteban y desde entonces lo han relacionado con otras personas, a tal punto que la cercana amistad que tiene con Andrés Tejeiro, hermano de la actriz y modelo Lina Tejeiro.

Esto lo dejó saber cuando publicó un mensaje en el que le preguntaban si tenía o no una relación con el deportista en el que se lee “Nicolás, te pregunto con todo respeto, ¿Andrés Tejeiro es tu pareja? Si lo es déjame decirte que tienes muy buen gusto. Un abrazo”.

El creador de contenido hizo publica en sus historias la pregunta y además agregó una respuesta en medio de risas en la que incluyó a Andrés Tejeiro con la frase “Ya sabes”. Esto llevó a una cuenta especializada en el espectáculo a hacer un contenido en el que se preguntan si son o no son pareja y que como era de esperarse atrajo la atención de Nicolás Arrieta.

“Solo tengo una pregunta ¿Las noticias no tienen ni mierd@ más que hacer que poner un put@ chiste? Vea igual qué se le pide a un periodicucho. Igual ya he recibido varios mensajes, igual yo me los tomo con gracia no. Ja ja ja ja ya no se pueden hacer chistes, ya se acabó esta vaina”, dijo Nicolás Arrieta quien al final del clip agregó un extracto de la serie Los Simpson.

En los comentarios hubo reacciones de sobra, pero llamó la atención la respuesta de Lina Tejeiro quien apuntó “Cuñado ja ja ja ja ja” y la de su madre Vibiana Tejeiro “Además dicen: ‘el nuevo novio’ acaso cuántos más había tenido 😂 😂 😂 😂 😂 😂… este es mi país”.