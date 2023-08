Comparan a Pipe Bueno con este personaje de videojuegos por su look en su último video

Pipe Bueno se convirtió en el blanco de las críticas a propósito de su inusual vestimenta en una de sus más recientes publicaciones en la que aparece grabando parte del videoclip musical de su nuevo tema. Y es que más allá de estar vestido para la ocasión, varios internautas no pudieron evitar compararlo con un personaje de un famoso videojuego.

El cantante ha estado en boca de muchos durante los últimos días por su papel de jurado en el show de talento ‘Yo me llamo’, no solo recibiendo elogios de los participantes y hasta de sus compañeros, sino también de muchas fanáticas quienes no paran de dejarle piropos por su actuación y su apariencia en el show.

Y si bien el joven deslumbra en la pantalla chica, tal parece que en lo que se refiere a sus nuevo video musical es todo lo contrario, ya que ha recibido varios comentarios negativos sobre su look en un breve clip donde compartió un adelanto de su nuevo tema, ‘El malo’, junto a Nico Hernández y Jessi Uribe.

En su perfil aparece tanto una foto como un video en donde Pipe Bueno se puede ver vistiendo lo que parece ser un traje de combate oriental en color negro parecido a un keikogi o karategi, el atuendo clásico de los karatecas, pero sin mangas. Además, presentó otros detalles curiosos como un cinturón de cuero delgado y cadenas adjuntas.

Este atuendo fue suficiente para que algunos internautas criticaran al joven y lo compararan con los personajes del famoso videojuego de peleas, ‘Mortal Kombat’, haciendo referencia al los trajes de peleadores como Sub-Zero y Scorpion.

“Ese Pipe bueno parece un personaje de Mortal Kombat o de The Matrix”, “Ahí está Pipe Bueno preparándose para hacerle un Fatality a Nico o a Jessi. Mucho ojo”, “Era un remix o the king of figther. Pobre Pipe Bueno” y “¿Con quién va a pelear Pipe Bueno? Parece peleador de Mortal Kombat” son algunos de los mensajes que se pueden leer.

El nuevo tema de Pipe Bueno no ha recibido muy buenas críticas

Más allá del atuendo del cantante, su nueva canción ha estado recibiendo comentarios poco agradables de algunos internautas, haciendo referencia a que no entienden mucho la idea de hacer un remix a una canción que no es de ninguno de los involucrados en el proyecto. También destacan que el resultado no es nada favorable.

“Qué necesidad de dañar la canción”, “No entendí ni el principio ni el final. Es una canción de Romeo Santos y remix de qué”, “Romeo Santos debe estar llorando escuchando lo que hicieron con su canción” y “¿Cómo es posible que le saque un remix a una canción que ni es de él?” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Pipe Bueno.