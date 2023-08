Natalia Sanint sacó las garras en ‘MasterChef Colombia’

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de sus rivalidades.

Nuevas diferencias volvieron a relucir, esto se dio en el capítulo 78 en el que el reto para poder evitar ponerse un delantal negro consistía en la preparación de un desayuno para niños. Los portadores de delantal negro debieron irse al lunch y entre ellos estaba la locutora Natalia Sanint, mientras veían a sus compañeros hacer la preparación.

Martha Isabel Bolaños, quien sí estaba cocinando, contó lo emocionada que estaba al respecto, pero también reveló algo de su vida que lo considera como una decisión personal.

“Yo no tengo hijos, la verdad yo no tengo hijos por decisión propia, y la verdad estoy feliz así” — Martha Isabel Bolaños

Seguidamente contó más detalles de lo que significaba para ella esa preparación sobre todo con cada intención que le pondría no solo por el reto, sino por dejarse tocar una parte de su interior con el plato.

“Pero sí sé lo frágil que es la niñez, lo importante que es hablarles bien, alimentarlos bien, tratarlos bien porque todo se queda aquí, y cuando uno es adulto toca empezar a sanar todos esos traumas. Entonces hoy tengo esa oportunidad de cocinarle a estos niños, pero de verdad que voy a hacer como si mi niña estuviera sentada con ellos, entonces le voy a dar tanto amor a esa preparación” — Martha Isabel Bolaños

Pero en el lunch Natalia Sanint no se quedó callada y decidió responder a lo que decía Martha Isabel Bolaños, pero de una manera nunca antes vista, pues siempre se ha caracterizado por ser una de las más pacificas de la competencia.

“Es hora de que sanes ya y no trabajes tanto. A mí Martha me sacó de mi Natalia buena en el reality, yo era buena, yo era un ángel en este reality todo el mundo me amaba. Esto es un juego, esto no es la vida real, yo salgo de acá y sigo con mi vida” — Natalia Sanint

¿Cuándo surgió el problema entre Martha Isabel y Natalia?

Durante el capítulo 23 Natalia Sanint y el cantante Karoll Márquez, debían conformar equipos, y por ende ir escogiendo uno a uno a quienes conformarían cada estación. Es así como Natalia Sanint al escoger emitió unas palabras que dejaron más preguntas que respuestas.

“Es una persona chévere, inventa cosas cheves en la cocina, y me cae bien, pienso que uno escoger gente para el equipo que es chévere, o sea que no me van a regañar, por ejemplo, escojo a Julio” — Natalia Sanint

Pero seguidamente lejos de las cámaras de la cocina, en el testimonio individual la locutora se refirió a un episodio que vivió con Martha Isabel Bolaños durante uno de los retos.

“En el reto que me hice con Martha Isabel ella me regañaba” — Natalia Sanint

Seguidamente en el capítulo 75, el cual ha sido el más que explosivo, Natalia Sanint y Martha Isabel Bolaños quedaron como pareja y tenían la ventaja de poner un delantal negro en caso de recibirlo. Al principio Martha iba decidida a cocinar mal para sentenciar a Carolina, pero más tarde, luego de conversaciones con Natalia decidieron cocinar bien para que nadie saliera perjudicado.

Sin embargo, al pasar al atril la evaluación de Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch al plato de la caleña y la santandereana no fue la más optima por lo que sí o sí debían usar la ventaja. Los chefs le hicieron la pregunta sobre a cuál pareja le pondrían el delantal negro, pero Natalia Sanint quiso hacerse a un lado y no decidir, pues es algo que no se consideraba capaz de hacer, tal como hizo capítulos atrás cuando le cedió el puesto a Diego Sáenz para organizar parejas. Ante la presión Natalia Sanint dijo que prefería renunciar al juego.

“Antes que jugar chef, yo soy persona, yo no hago eso” — Natalia Sanint

“No te lo estamos pidiendo, las reglas del juego obligan a que tú te pongas de acuerdo con Martha y le entreguen un delantal negro a otra pareja. Es un juego en el cual la regla dice eso” — Christopher Carpentier