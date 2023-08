Esta es la nueva frase de Patricia Fernández en ‘Yo Soy Betty, La Fea’

El personaje que Lorna Cepeda interpretó en ‘Yo Soy Betty, La Fea’ sigue siendo uno de los favoritos para todos los fanáticos de ese inolvidable éxito dramático. Es por ello que continuamente, a más de dos décadas de su estreno, siguen surgiendo escenas de la telenovela que se hacen virales en cada una de las redes sociales.

Puede leer: Fans de ‘Betty La Fea’ la convirtieron en Barbie y viene hasta con accesorios

Y es que el “Mire deeeeesgraceaaa..”, “Mi mercedes, mi mercedes” “Sí Patricia Fernández, tú te tocó subirte en bus” y “La pobreza me está respirando en la nuca” son algunas de las que los usuarios más replican en sus cuentas.

Su inolvidable papel la inmortalizó, pues le tocó ser la típica chica rica; mimada, altanera, prepotente, ofensiva, melodramática, arrogante, clasista, descarada, orgullosa y materialista. Sin embargo, hay más en ella que solo el arquetipo de niña rica.

Pero con la llegada de la secuela de ‘Yo Soy Betty, La Fea’, que se encuentra en plenas grabaciones, han aparecido videos de los actores y también fotografías. Una de ellas fue precisamente de Lorna Cepeda junto a Mario Duarte, es decir Patricia Fernández y Nicolás Mora.

En la imagen se logra visualizar parte de uno de los libretos en los que ambos están en escena y los más fervientes seguidores de la historia se dieron a la tarea de hacer zoom para descifrar lo que decían esas palabras.

Para sorpresa de todos, y no como el final abierto que tuvieron ambos personajes décadas atrás, Patricia y Nicolás Mora se casarán en la historia y la ‘peliteñida’ secretaria está embarazada.

“Te recuerdo que la menopausia me……. Y que mi embarazo es de al(to riesgo)”, es la frase que los fanáticos han logrado descifrar, por lo que Patricia Fernández, ya no dirá la inolvidable frase “la pobreza me está respirando en la nuca”, sino “la menopausia me está respirando en la nuca”.