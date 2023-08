Jessica Cediel rompió en llanto al ver la película de ‘Barbie’ por esta razón

Jessica Cediel le contó a sus seguidores que finalmente pudo encontrar algo de tiempo para ver la película de ‘Barbie’, indicando que no solo le gustó mucho, sino que también la hizo llorar en algunas escenas por una particular razón. También compartió otros detalles reflexivos en relación al filme.

La modelo ha estado compartiendo algunas historias en su cuenta de Instagram en donde ha dejado ver en reiteradas ocasiones que ha mantenido ocupada durante las últimas semanas a propósito de su misterioso proyecto con Telemundo, dejando ver que está dejando salir su faceta como actriz.

Pero a pesar de encontrarse muy ocupada durante las últimas semanas, la colombiana encuentra momentos para compartir con sus seguidores diferentes tipos de contenido, no solo relacionados con su faceta laboral, sino también parte de su día a día, algunos consejos de belleza o anécdotas interesantes.

Y en esta oportunidad decidió hablar un poco sobre su experiencia al ver la película de Barbie, indicando que, si bien se tardó algo en poder ir a verla, le dejó una carga emotiva, la cual decidió compartir con sus fanáticos.

“Lloré como no se imaginan. Qué película tan espectacular (...) Me enamoró los primeros minutos de la película, no me enganché mucho, pero ya después sí me fui ‘deep’. Me encanta que le da ‘palo’ a todo el mundo, tiene unas cositas que no me gustan, no me identifican, pero hay otras que sí. Y sobre todo al final, ya cuando se va a reencontrar con la creadora”, dijo Jessica Cediel en una historia.

¿Por qué Jessica Cediel lloró con la película de Barbie?

Después de dar su opinión sobre el aclamado filme, la modelo compartió otro par de historias en donde dejaría entrever la verdadera razón por la que le conmovió tanto esta historia: su mensaje de superación y cómo se identificó con él.

“A propósito de la peli y de su mensaje... hoy les puedo puedo compartir que yo me siento tan FELIZ y orgullosa de ver hasta dónde he llegado. Gracias MADRE @virginiasilvaramirez por SIEMPRE haber creído en mí” escribió Jessica Cediel en una de sus historias.

En la siguiente historia aprovechó para compartir una reflexión la cual también se hace presente en la película y que coincide con un momento complicado que atraviesa, y es que en los últimos meses ha recibido una gran cantidad de mensajes negativos en las redes sociales. Sin embargo, suele hacer caso omiso a ellos y mantener la frente en alto.

“Así la gente critique, señale, invente, manipule, juzgue o hasta se burle de ti... no importa! Tú respóndeles con bendiciones y SIGUE ADELANTE”, escribió la colombiana.