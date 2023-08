Sin maquillaje: Jessica Cediel mostró cómo avanza la enfermedad de su piel

Jessica Cediel sorprendió a muchos de sus seguidores al revelar varias imágenes sin una gota de maquillaje para mostrarles cómo ha avanzado la enfermedad de su piel, dejando ver que, contrario a la opinión popular, se siente muy cómoda al natural y abraza su aspecto con todo y las complicaciones que su condición le deja.

La presentadora ha pasado varias semanas complicadas en las redes sociales a propósito de una serie de comentarios incómodos que le han dejado ciertos usuarios de Instagram, enfocándose en criticar su aspecto, el contenido que publica y hasta su religión debido a ciertas imágenes y videos que sube en su perfil.

Y si bien suele contestarle contundentemente a varios de sus detractores, la colombiana no permite que influyan en su estilo de vida y continúa subiendo material que ella considera divertido y apropiado para la plataforma. Aunque sigue limitando los comentarios en sus posts para evitar que se llenen de mensajes negativos.

Pero para dejar claro que no le importa lo que otros opinen de su aspecto, Jessica Cediel compartió un par de imágenes y videos en los que muestra un brote de sarpullido en su rostro, el cual no logra explicar todavía por qué apareció, indicando que es posible que se trate de algo que comió.

“Tengo como una alergia acá. Nosotros le llamamos en Colombia como un sarpullido, pero no sé qué me pasó. Mi maquilladora me dijo esta mañana que de pronto fue algo que me comí porque estoy así desde el sábado, entonces no sé”, dijo la modelo, indicando también que se aplicó una crema para evitar que siga avanzando.

Jessica Cediel apareció sin maquillaje para mostrar a detalle su condición en la piel

Además de mostrar un poco en el clip anterior, Jessica Cediel también aprovechó otro par de historias de Instagram para dejar ver su rostro completamente al natural, de modo que se pudiera apreciar con más detalle esta alergia.

Sin embargo, advirtió que no deben confundirse con las manchas regulares que le ha desarrollado el melasma, una condición con la que ha estado batallando desde hace una buena temporada

“Parce, tengo toda la cara llena de sarpullido. Esas son cosas que solo le pasan al ‘Chavo del ocho’ y a Jessica Cediel” indicó la presentadora en una de sus historias mientras se lamentaba por su aspecto.

Internautas tiene algunas teorías sobre el nuevo sarpullido de Jessica Cediel

A través de una publicación que logró rescatar las historias de la colombiana, varios usuarios de las redes sociales aprovecharon para dejar algunos comentarios al respecto. Y si bien varios de ellos giraron alrededor de mensajes en su contra, otros se enfocaron en dejar teorías sobre el nuevo sarpullido de Cediel.

“Tiene melasma, manchas en la cara, normal”, “De pronto es su enfermedad que está avanzando más y no es un simple sarpullido” y “Según ella las manchas son normales” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.