Participantes de ‘MasterChef Colombia’ recomiendan qué hacer con las sobras de comida

‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó con su quinta temporada a apoderarse de la pantalla colombiana dando no solo una demostración de todo lo que cualquiera puede llegar a hacer con ingredientes, sino una invitación a un desfile culinario que desde años atrás acapara las miradas de todos.

Muchas personas se han preguntado qué pasa con la comida que estos preparan en cada uno de los capítulos, pero más allá de esa interrogante hay una recomendación que cuatro de los participantes han hecho por medio de las redes sociales.

El creador de contenido, Mario Ruiz, habló sobre lo que es el compost con materia orgánica, el cual es resultado de un proceso biológico cuyo fin es estabilizar e higienizar los residuos orgánicos además de que es un magnífico fertilizante.

“Hay muchos procesos para convertir la comida en fertilizante por medio de algo que se llama compostaje. Así que cuando ustedes ya tengan ese proceso hecho, pues ese fertilizante lo pueden usar en sus jardines o en sus plantas”, indicó Mario Ruiz.

Aunque sus usos y beneficios van más allá, pues reactiva suelos contaminados o degradados, ayuda a reciclar residuos sólidos urbanos y controla las plagas, por lo que el compostaje es parte de todo sustrato vital.

“Escriban con un marcador en el empaque de almacenamiento la fecha de vencimiento y vayan poniendo encima de lo que van a almacenar lo que está más próximo a vencerse. Mejorando los hábitos de consumo podemos hacer la diferencia”, dijo Martha Isabel Bolaños.

Entre tanto el creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en las redes sociales como ‘El Negrito’, recomendó que con el arroz que queda de un día se puede perfectamente preparar un calentado en función de ayudar a reducir los niveles de desperdicio.

“Mercar lo necesario, no te excedas en comprar lo que no se necesitas, revisa la nevera, haz una lista, piensa realmente qué te gusta, no botes comida, juntos podemos ayudar a reducir el desperdicio de comida en el país”, dijo Crisanto VargasVil’.