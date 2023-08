“Estoy lejos de mi familia”: Cristina Hurtado reveló el angustiante momento que vivió con el temblor

Cristina Hurtado es una famosa presentadora de Colombia que logró obtener el cariño de muchos espectadores gracias a su gran carrera en la televisión del país, siendo presentadora de noticias de entretenimiento en RCN y con su última participación en Guerreros, del Canal 1 en donde quedó embarazada.

Lea también: Llane inicia una nueva era y su sonido es completamente diferente a lo que se escuchó de él

Pero a pesar de que su profesión hace parte de su gran vida y le da la importancia que merece, la luz de su corazón es su familia, por lo que sus hijos son prioridad. Por eso mismo, Cristina decidió acompañar a Juan José. su hijo de la mitad, a una importante competencia de natación en Estados Unidos. A través de sus redes sociales contó cómo le ha ido al joven y los logros que ha obtenido en ducha competencia.

Pero lo que la mantuvo con el corazón en la mano fue el temblor que sucedió en Colombia al medio día del 17 de agosto, pues su familia se encontraba lejos y por supuesto ella no se enteró de nada.

Lea también: ‘Guajira’, del ‘Desafío The Box’ reveló quién es el hombre más guapo de la competencia

A través de sus redes sociales, Cristina compartió un video revelando que estaba muy angustiada:

“Espero que todos estén muy bien, yo acabo de hablar con mi familia, me acabo de enterar, Dios mío, qué miedo, qué susto. Además, hace mucho tiempo no teníamos un temblor tan fuerte y lo peor es que en mi caso estoy lejos, entonces la angustia es peor porque uno quiere saber cómo están sus familiares, que todo esté bien que no les haya pasado nada. Hay Dios mío, que miedo”, terminó diciendo Cristina.

Afortunadamente, el tema no pasó más allá de un susto