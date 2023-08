Llane inicia una nueva era y su sonido es completamente diferente a lo que se escuchó de él

Llane es considerado uno de los cantantes más queridos y uno de los más guapos también. Con su personalidad y su voz que fue mayormente conocida por haber hecho parte de Piso 21, se hizo su propio camino solo, pues decidió iniciar su carrera como solista.

Ahora que ha logrado hacerse su propio nombre, estremecido a todos con su música, para luego llegar con un 2023 completamente diferente y estrenar nuevo sonido.

Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con él, de lo que espera, lo que sueña y de lo que está agradecido hasta el momento:

“Para mi inició este año ha sido una enseñanza en cuanto a la paciencia. La gente muchas veces no sabe, pero he estado trabajando en este álbum desde el 2022 y gran parte del 2023. En estos primeros meses no saqué música porque estaba preparando esta nueva era y este cambio de sonido que hace parte de esa nueva etapa de mi carrera. Inicié muy contento, pero también estuve lleno de ansiedad para que por fin este proyecto vea la luz, que es, para mí, una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida en cuanto a sonido, influencias que pude plasmar en la música y en lo visual también”.

Este nuevo sonido y está nueva etapa tienen grandes influencias de personas que han marcado la vida de Llane, incluso artistas mucho más jóvenes que él a los que admira por lograr pisar escenarios internacionales y hacer un antes y un después para Colombia:

“Visualmente, siempre he admirado a artistas como The Weeknd que han hecho cosas increíbles que hacen sus videos como películas o sagas que conectan con la otra, entonces digamos que se van a poder dar cuenta que vengo con algo que es por esa línea. Musicalmente también hay un montón de ritmos y baterías que conectan con él mismo, también con Harry Styles, hay esencia pop y rock. Me estoy disfrutando mucho esto porque estos géneros han sido los que más me han gustado, pero en este comienzo estoy logrando llevarlos más claros. Si escuchas la canción ‘Obvio’ puedes escuchar el ritmo, las baterías, tiene mucho de ese toque que lo devuelve a uno en el tiempo. Las letras y todo lo que es actual se tiene en cuenta a la hora de componer”

Pero ojo, no solo hay influencia anglo, pues confesó su admiración por Morat

“Morat tiene ese toque, pero ellos lo hacen desde algo más orgánico, lo de ellos es más en vivo, pero si tiene algo de ese toque en mi nueva canción y me gusta que hagas esa comparación porque admiro este tipo de artistas que han llevado otro concepto y otra identidad diferente en el mundo, que es lo que yo trato de hacer. Hay muchas opciones y es genial que las personas puedan disfrutar de eso”

‘Casi’, su nueva canción que estrenó hace poco, luego con la historia de amor que cuenta en ‘Obvio’, cuando las cosas ya se tornan más difíciles:

“’Obvio’ es la primera etapa, cuando todo está increíble, las mariposas y ‘Casi’ relata que algo malo pasó y ahí nos vamos cuenta que hay algo que no está bien, en donde empieza el drama”, aseguró el cantante colombiano.

¿Las presentaciones harán parte de este 2023 para Llane?

“Estoy iniciando este nuevo sonido, es el comienzo de una nueva experiencia, entonces estoy esperando un poco a que salga y que la gente pueda escuchar más de ese nuevo mundo, para luego llegar y hacer mi gira con toda la gente que le guste y que se conecte con este tipo de música”

Para finalizar y teniendo en cuenta lo último que se escuchó sobre la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, Llane reveló lo que piensa del por qué las relaciones en el mundo del espectáculo y la industria musical no funcionan:

“Creo que hay muchas situaciones que pueden pasar, la distancia, lo que implica la fama, todo lo que hay detrás de un concierto. No soy nadie para juzgar, pero hay muchas variantes que hacen que sea complicado. También conozco gente que tiene relaciones increíbles, entonces eso también de compromiso, de mantenerse firmes. Igual, respecto a lo de Rosalía y Rauw, mejor que pasó ahora y no cuando estuvieran casados”, terminó de decir el cantante con un tono de nostalgia por la historia.

Lo cierto es que Llane se está disfrutando esta nueva etapa y en todas las plataformas pueden encontrar las dos canciones que le abren a este nuevo sonido y esta nueva historia que el cantante Paisa construye.